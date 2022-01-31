Yargı'da beklenen aşk başladı! Ilgaz ve Ceylin'in öpüştüğü anlar paylaşım rekoru kırdı

Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı ve Uğur Aslan'ın yer aldığı Yargı dizisi yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. Dizide Ilgaz ve Ceylin'in yakınlaştığı anlar sahneler Twitter'da TT oldu.

SON BÖLÜMÜYLE YİNE NEFES KESTİ

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı yine nefes kesici bir bölümle ekrana geldi. Ceylin'in cinayet gecesine dair detayları hatırlamaya başlaması dengeleri değiştirirken Seda ve Laçin'de şüpheliler arasına girdi. Neva ile Cüneyt'in sıra dışı hal ve hareketlerinin dikkat çektiği bölümde Seda'nın Neva'nın da şüpheli olabileceğine dair iddiaları Pars'ı yepyeni bir şokla daha karşı karşıya bıraktı. Cinayet mahallinde bulunan eldiven polisleri katilin kim olabileceğine dair bir adım daha yaklaştırırken Merdan'ın, Zafer'in cinayetinin üstüne kapatmak için yaptığı hamle Erguvan Ailesi'ni bir süreliğine rahatlatacak gibi gözüktü. Dizinin dün akşamki bölümüne ise Ilgaz ve Ceylin damga vurdu.

FİNAL SAHNESİNDE BEKLENEN AN

Ilgaz'ın savcılığı bırakıp avukat olmaya karar verdiğini öğrenen Ceylin, Ilgaz'a öfkelense de ikili yine birbirlerinden vazgeçemedi ve beraber çalışmaya başladı. Final sahnesinde Ilgaz ile Ceylin'in tutkuyla öpüşmeleri izleyenlerin nefeslerinin tutulmasına sebep olurken, haftalardır beklenen bu romantik an, izleyiciyi derinden etkiledi. Dizi #IlCey etiketi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

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