Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 17. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 17. bölüm full HD izle! Yargı son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı izle!

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Yeni yıl arasının ardından Yargı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ay Yapım imzalı yapımın çekimlerine Eylül ayında başlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı dizisi bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 17. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 17. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. Yargı canlı izle! sizlerle... Yeni bölüm fragmanı izle
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Engin'i kim öldürdü?
Engin'in öldürüldüğü geceyi hatırlamaya başlayan Ceylin'in içi biraz olsun rahatlamaya başlamıştır. Ilgaz'ın desteğini de iliklerine kadar hisseden Ceylin güç toplar. Ancak Engin'i öldüren kişinin kim olduğu hala gizemini korumaktadır. Ceylin hatırladıklarını en önemlisi de o kişinin bir kadın olduğunu Pars'a anlatır. Pars ise tüm tarafsızlığıyla soruşturmayı derinleştirir. Neva ve Laçin Pars tarafından sorgulanır. Diğer taraftan Ceylin, Ilgaz'ın istifa ettiğini öğrenir. Bu duruma çok sinirlenen Ceylin, Ilgaz'a tepki gösterir.
Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin'i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.
Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…
Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.
- Pınar Deniz : Ceylin Erguvan
- Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya
- Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya
- Uğur Polat : Yekta Tilmen
- Mehmet Yılmaz Ak : Pars
- Zeyno Eracar : Gül Erguvan
- Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan
- Başak Gümülcinelioğlu : Leyla
- Uğur Aslan : Doğan
- Pınar Çağla Gençtürk : Bahar
- Onur Özaydın : Kemal
- Ece Yüksel : İnci Erguvan
- Özlem Çakar : Aylin
- Arda Anarat : Çınar Kaya
- Onur Durmaz : Engin Tilmen
- Zeynep Atılgan : Filiz
- Beren Nur Karadiş : Damla