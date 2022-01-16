Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 16. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 16. bölüm full HD izle! Yargı son bölümde neler oldu, yeni bölüm fragmanı izle!

Yeni yıl arasının ardından Yargı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Ay Yapım imzalı yapımın çekimlerine Eylül ayında başlanan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Yargı dizisi bugün 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yargı canlı izle! Kanal D Yargı 16. bölüm canlı izle! Yargı dizisi 16. bölüm full HD canlı izle! Yargı yeni bölümde neler olacak?" aratması yapıyor. Yargı canlı izle! sizlerle... Yeni bölüm fragmanı izle

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YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 16. Bölüm Fragmanı yayında! Ilgaz, Ceylin'i kurtarabilecek mi?

Ilgaz, Ceylin'i savunmak için savcılık görevinden istifa eder ve avukatlık belgesini alır. Ceylin'i kurtarabilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır. Metin ise, oğluna zarar verdiğini düşündüğü Ceylin'i uzak durması için uyarır. Ancak Ilgaz'ı yolundan çevirebilecek kimse yoktur. Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanması için çetin bir savaş verir.

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YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceylin'in tutuklu yargılanma kararı Ilgaz'da ve Erguvan ailesinde şok etkisi yaratmıştır. Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir. Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile birlikte pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.

YARGI DİZİSİ KONUSU NE?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

YARGI OYUNCULARI KİMLER?

Pınar Deniz : Ceylin Erguvan

Kaan Urgancıoğlu : Ilgaz Kaya

Hüseyin Avni Danyal : Metin Kaya

Uğur Polat : Yekta Tilmen

Mehmet Yılmaz Ak : Pars

Zeyno Eracar : Gül Erguvan

Ali Seçkiner Alıcı : Zafer Erguvan

Başak Gümülcinelioğlu : Leyla

Uğur Aslan : Doğan

Pınar Çağla Gençtürk : Bahar

Onur Özaydın : Kemal

Ece Yüksel : İnci Erguvan

Özlem Çakar : Aylin

Arda Anarat : Çınar Kaya

Onur Durmaz : Engin Tilmen

Zeynep Atılgan : Filiz

Beren Nur Karadiş : Damla

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