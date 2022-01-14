Yargı'nın yıldızı özel hayat itirafıyla şaşırttı

Girdiği AVM'de ilgiyle karşılaşan Uğur Aslan, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Aslan, "Set arasında yemeğe geldik, şimdi sete geri dönüyorum. Dizi ekibi olarak koronayı da atlattık çok şükür, kaldığımız yerden devam ediyoruz." dedi.

"DOĞRU DÜZGÜN BİRBİRİMİZİ GÖREMİYORUZ"

Dizinin senaristliğini eşi Sema Ergenekon'un yaptığını ve senaryoyu her okuduğunda izleyiciyle beraber kendisinin de şaşırdığını ifade eden Aslan, "Bazen eşimden dolayı sete avantajlı gittiğimi düşünüyorlar ama öyle olmuyor. Ne sette ne evde doğru düzgün görebiliyoruz birbirimizi. O senaryoyu yetiştirmek için bir mücadele veriyor, biz ise diziyi." dedi.

ÜNİVERSİTE YILLARINDA TANIŞTILAR

Uğur Aslan, Yargı dizisinin de senaryosunu yazan ünlü senarist Sema Ergenekon ile evli. Üniversite yıllarında tanışan çift, Sema Ergenekon'un meme kanserine yakalanması sonrası zor günler geçirmiş, Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan'ın desteğiyle hastalığı yenmişti.