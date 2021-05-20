Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
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Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları

Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural - Haberler | Güncel

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek ve dünyaya gelen 5 yavrusunun bulunduğu yuva, kurulan kamera sistemi ile canlı olarak 5 farklı açıdan izlenebiliyor.

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leylek ve dünyaya gelen 5 yavrusunun bulunduğu yuva, kurulan kamera sistemi ile canlı olarak 5 farklı açıdan izlenebiliyor. Yaren leyleğin ilgilendiği yavruların beslenme anları kamerayla görüntülendi.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile Yaren'in hikayesi 2019 yılında Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel oldu. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.

'7 GÜN 24 SAAT İZLENİYOR'

Karacabey Belediyesi, Yaren leylek ve eşinin bulunduğu yuvanın internet üzerinden 7 gün 24 saat canlı yayın ile izlenebilmesi hedefiyle, geçen yıl yuvanın yakınına kamera sistemi kurdu. 'Yaren' leyleğin bu yıl 5 yavrusunun dünyaya gelmesiyle canlı yayına ilgi arttı. Bunun üzerine belediye ekipleri, yuvayı izleyen kamera sayısını 5'e çıkardı. Yaren leylek ve 5 yavrusu, kameralarla 5 farklı açıdan izlenebilirken, yavrularıyla ilgilendiği, onların yılan ve kurbağa yediği anlar da görüntüye yansıdı.


Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları
Yaren leyleğin yavrularının beslenme anları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural

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