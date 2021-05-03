'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu

'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN - Haberler | Güncel

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi.

BURSA'da yaşayan Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren leyleğin, 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kamerayla görüntülendi.

Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri ağında temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı leylek köyü olarak bilinen Eskikaraağaç'ta yaşanan balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. 9 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan 'Yaren', geçen aylarda yeniden geldi. Yaren Leylek'in 10'uncu kez gelişi, köylüler tarafından sevinçle karşılandı. Adem Yılmaz ile hikayesi 2019 yılında ise Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, Yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel yapıldı. Belgesel, Prag Film Ödülleri'nde En İyi Belgesel ödülünü kazandı.Kuluçkaya yatan 'Yaren' leyleğin 2 yavrusu dünyaya geldi. 'Yaren'in yavrularıyla ilgilendiği anlar, kameralara yansıdı.


'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu
'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti
Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kız, yaşam mücadelesi veriyor
Telefonla konuşurken pencereden düşen genç kız, yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Hulusi Akar Meral Akşener Antonio Guterres Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Sergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Hüseyin Göçek Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 'Yaren' leyleğin 2 yavrusu oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:09:25. #1.14#

title