"Yaren" belgeselinin ilk gösterimi internette gerçekleşti
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"Yaren" belgeselinin ilk gösterimi internette gerçekleşti

Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülünü alan "Yaren"in prömiyeri, evde kalan izleyicilerin kolay erişimi için internet üzerinde yapıldı.

04.04.2020 00:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 00:02

Çekya'da düzenlenen Prag Film Ödülleri'nde "En İyi Belgesel" ödülünü alan "Yaren"in prömiyeri, evde kalan izleyicilerin kolay erişimi için internet üzerinde yapıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç'ta balıkçılık yapan 66 yaşındaki Adem Yılmaz ile her yıl bahar aylarında köye gelen "Yaren" adlı leyleğin yaşadıklarını işleyen film YouTube'da izleyiciyle buluştu.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "evde kal" çağrısı dolayısıyla evlerinde vakit geçiren sinemaseverler, belgeseli izleme imkanı elde etti.

Gösterimin ardından filmin hikayesini ortaya çıkaran doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ile yönetmen Burak Doğansoysal, Instagram'da yaptıkları canlı yayında, izleyicilerin sorularını cevapladı.

Belgeseli izleyenlere teşekkür eden Doğansoysal, kayık içinde Yaren leylekle yapılan çekimlerde, kameramanın da aynı ortamda olduğunu söyleyerek, "Kameraman kamufle olarak Adem amcanın kayığına bindi. Alper'in de kayığın içinden fotoğraflarını görmüşsünüzdür. Hayvan bir süre tedirgin oldu ama sonra alıştı, iyi saklanmak ve Adem amcayla Yaren leyleği baş başa bırakmak kaydıyla. Buna müsade etti." dedi.

Burak Doğansoysal, çekimlerin yapıldığı köyden, mevsim dolayısıyla leyleklerin henüz ayrılmadığını aktararak, uygun bir zamanda, Adem Yılmaz ile izleyicilerin sohbet edebileceği bir organizasyon daha yapılabileceğini aktardı.

Bugüne kadar çektiği çok sayıda belgeselin dünyanın farklı ülkelerinde gösterildiğine işaret eden Doğansoysal, bu yapımların da bir süre sonra YouTube'da Türkçe versiyonlarıyla yayınlanacağını dile getirdi.

Alper Tüydeş ise leyleklerin göç güzergahına ilişkin bilgi vererek, göç etmelerinin nedeninin soğuktan kaçmak amacıyla değil, besin arayışı nedeniyle olduğunu kaydetti.

Tüydeş, soğuğa dayanıklı yetişkin leyleklerin bazen göç etmeyerek, kışı da Türkiye'de geçirebildiklerini söyledi.

Tahminen 12-13 yaşında olan leyleğe verici takmadıklarının altını çizen Tüydeş, "On üç yıldır üzerinde verici olmayan bir leyleğe verici takıldığı zaman hayvanın bunu yadırgama ihtimali var, bu tarz vericiler genelde yavruyken takılıyor." ifadelerini kullandı.

Alper Tüydeş, Adem Yılmaz'ı konuşmalarında tamamen serbest bıraktıklarına dikkati çekerek, "Genel anlatımlarda da bir odada kamera kurmadan sadece sesli kayıt alarak ve kaydı ona unutturarak, kelimelerin ağzından dökülmesini bekledik. Asla yazılı bir metin vermedik. Hepsi onun kendi orijinal ifadeleri." şeklinde konuştu.

Doğa belgeseli meraklılarının yanı sıra filmin çekim ekibiyle ailelerinin de katıldığı yayında yaklaşık bir saat boyunca yapıma ilişkin sorular cevaplandı.

Yapımcılığını Akın Esgin, görüntü yönetmenliğini Hakan Tozak ve sanat yönetmenliğini Gökben Şaş'ın üstlendiği belgesel, birkaç saat içinde 4 binden fazla kişi tarafından izlendi.

Kaynak: AA

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