Yardımlarıyla virüsün yaralarını sarıyor Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, koronavirüs sürecinde ve Ramazan ayında başta Türkiye olmak 40 ülkede mağdur ve muhtaç yüz binlerce kişinin yanında oldu.

Üsküdar'ın manevi sultanı Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri'nin (1541 1628) asırlar önce başlattığı "yoksulluk ve cehaletle mücadele" geleneğini insani yardım, sosyal-kültürel hizmetler, basım-yayın ve eğitim alanlarındaki faaliyetleriyle devam ettiren vakıf, ""Koronavirüs Sürecinde ve Ramazan'da Neler Yaptık?" başlığıyla yurt içinde ve yurt dışında yaptığı yardımları bağışçıları ve kamuoyuyla paylaştı.

İnfografik olarak yayınladığı görselde yaptığı yardımları rakamlarıyla birlikte paylaşan Hüdayi Vakfı, salgının ülkemizde etkisini gösterdiği ilk günden itibaren yaptığı yardımlarla yurt içinde virüsün yaralarını sarmaya devam ediyor. Ramazan yardımları kapsamında da farklı kıtalarda 40 ülkede ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldüren vakfın sosyal medya hesaplarında paylaştığı yardım içeriklerinin detayları şu şekilde:

Vefa Sosyal Destek Hareketine katılarak evlerinden çıkamayan 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için market alışverişlerini üstlendik.

Korona günlerinde canla başla hizmet eden sağlık çalışanlarına İstanbul'daki yurtlarımızı tahsis ederek tüm ihtiyaçlarını karşıladık. 112 acil çalışanlarına sıcak yemek, iftar-sahurluk ikramında bulunduk. Ümraniye Araştırma ve Haydarpaşa Numune Hastanelerinin sağlık çalışanlarına bir teşekkür nişanesi olarak çikolata, kuruyemiş, çiçek ve dergiden oluşan hediye setlerini takdim ettik.

İstanbul'da 23.825 aileye Ramazan'a özel ilave ürünlerle zenginleştirilmiş erzak paketleri dağıttık. Koronavirüs salgını sürecinde ülkemizde işsiz kalan, ücretsiz izne çıkarılan ve gündelik işini kaybeden 2.580 aileye nakdi destek verdik.

Paydaş kuruluşlarımızla Türkiye'nin birçok ilinde on binlerce aileye ayni ve nakdi destekte bulunduk.

40 ülkede 28.795 adet erzak paketi dağıttık. Bağışçılarımızın zekât ve fitre emanetlerinden yüz binlerce ihtiyaç sahibi istifade etti.

Suriye'ye 53 TIR'lık yardım malzemesi sevk edip çadır kamplara dağıttık.

İdlib, Halep kırsalı ve Azez gibi çadır kampların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde 29.350 kişilik iftar yemeği dağıttık. İdlib ve Azez'de 4 Hüdayi Mescidi Ramazan'da ibadete açıldı.

Kaynak: Bültenler