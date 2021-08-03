Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

1 hafta önce Antalya Manavgat'ta başlayan yangında evini kaydeden yaşlı bir kadın, küle dönen evinin bahçesine yatak koyarak üzerinde uyudu. Yaşlı kadının yürek yakan görüntüsünün gündem olmasının ardından harekete geçen Demet Akalın ise irtibat kurarak evinin eksiklerini tamamlayacağını söyledi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan yangın halen devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle her geçen gün etkisini artıran yangın nedeniyle çok sayıda ev, bahçe ve zeytinlik küle döndü. Bölgeden gele görüntüler ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

EVİ KÜLE DÖNÜNCE BAHÇESİNDE UYUDU

Yangından en çok etkilenen ilçelerin başında gelen ve afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşayan yaşlı bir teyzenin evi ve bahçesi küle döndü. Yangından dolayı evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadının bahçeye attığı yatağın üzerinde uyuduğu fotoğraf ise sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

DEMET AKALIN, YAŞLI KADINA ULAŞTI

Yangının başından beri sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, afet bölgelerine ulaştırmak üzere yardım kampanyası başlattı. Firmalardan ve vatandaşlardan eksik malzemeleri toplayan Akalın, yaşlı kadının evinin bahçesinde uyuduğunu görünce sessiz kalamadı. Twitter hesabından yaşlı kadının fotoğrafını paylaşan Akalın, "Teyzemi buldum; evini döşemesi, yatağı bizden. En yakın zamanda dernek kuracağım çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek" dedi.

Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı
Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı
Yangının küle çevirdiği Manavgat'ta çekilen fotoğraf milyonların yüreğini dağladı
Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Avrupa Birliği delegasyonundan Demet Akalın'ın sorusuna yanıt: Uçaklar yarın öğlen Türkiye'de olacak
Yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu
Yangında mağdur olan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına boğuldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Gülşen Onur Akay Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yardımlarıyla alkış toplayan Demet Akalın, yangında küle dönen evinin önünde uyuyan teyzeye de ulaştı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:34:02. #1.15#

title