"Yardım Paketi" kampanyasına destekler sürüyor
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"Yardım Paketi" kampanyasına destekler sürüyor

'Yardım Paketi' kampanyasına destekler sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), kutsal Ramazan ayında Kızılay tarafından düzenlenen 'Yardım Paketi' kampanyasına tam destek verdi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ), kutsal Ramazan ayında Kızılay tarafından düzenlenen 'Yardım Paketi' kampanyasına tam destek verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden salgın sürecinde adeta seferber olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sunan YEDAŞ, kutsal Ramazan ayında da bu anlayışını sürdürüyor. YEDAŞ, Türk Kızılayı tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan yardım kampanyasına tam destek veriyor.

"Zor günleri aşacağız"

YEDAŞ'ın, hizmet ve yatırım alanındaki Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 'sosyal' alanlarda da çok önemli sorumlulukları yerine getirdiğini belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Amacımız daima vatandaşlarımızla dayanışma içerisinde olmaktır. Manevi duyguların her yeri sardığı bu Ramazan günlerinde de Türk Kızılay'ın yardım hamlesine omuz verme kararı aldık. Zor günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde aşacağız" dedi.

"Kızılay'dan teşekkür"

Türk Kızılay'ı Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut da konuyla ilgili açıklamasında, "Türk Kızılay Samsun Şubesi olarak, pandemi nedeniyle ihtiyaçları artan vatandaşlarımıza bağışçılarımız ve gönüllülerimizin desteğiyle erzak, kıyafet, ayakkabı, temizlik malzemesi yardımı ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamdaki tüm çalışmalarımızda bize destek veren YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay'ı Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora'ya destek ve katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti. - SAMSUN

'Yardım Paketi' kampanyasına destekler sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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