Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | Güncel

Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor Hem yardım yapıyorlar, hem de gençlere paylaşmayı aşılıyorlar Adıyaman'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kapıları tek tek çalınarak, evlerine kadar yardım kolileri götürülüyor.

Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor

Hem yardım yapıyorlar, hem de gençlere paylaşmayı aşılıyorlar

ADIYAMAN - Adıyaman'da Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kapıları tek tek çalınarak, evlerine kadar yardım kolileri götürülüyor.

İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü Ramazan ayı dolayısıyla başlatmış olduğu yardım kolisi kampanyası kapsamında hem vatandaşlara yardımcı oluyor hem de gençlere yardımlaşmayı ve paylaşmayı aşılıyor. Adıyaman'da bulunan hayırseverin katkılarıyla hazırlanan yardım kolilerini belirlenmiş maddi durumu zayıf ailelere tek tek dağıtan gençlik koordinatörlüğü görevlileri, aynı zamanda vatandaşlarla da sohbetler ederek onların sorun ve sıkıntılarını da dinliyor. Kapılarını çaldıkları herkesin hayır duasını alan gençlik koordinatörlüğü görevlileri ile kolileri dağıtan gençler, yardımlaşmanın oldukça önemli olduğunu ve bu tür yardım programlarıyla oldukça mutlu olduklarını dile getirdiler.

Bir gün içerisinde yaklaşık 100 evin kapısını çalan ve onlara yardım kolileri bırakan gençlik koordinatörlüğü görevlileri ve gençleri, yardımlara durmadan devam edeceklerini vurguladı.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı, " Bizler Adıyaman'da, Adıyaman İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak yanımızda bulunan kardeşlerimize bir farkındalık oluşsun diye zekat bilincini oluşturmak, sadaka bilincini oluşturmak ve merhamet duygularını geliştirmek adına onlarla birlikte bir proje yaptık. İnşallah Ramazan ayı boyunca gençlerimizle Adıyaman'ın her köşesinde bir fakir kalmayacak şekilde onlara yardım kolileri ulaştıracağız. Bu kardeşlerimize bu duyguyu, bu düşünceyi kazandırmak adına inşallah sonu da güzel olur ve bu gençlerimiz bu bilince kavuşur" dedi.

Daha sonra konuşan gençlerden Erdoğan Taş ise, " Burada Adıyaman'ımızdaki garip, gurebanın elinden tutmaya çalışıyoruz ve elinden geldiğince de bunu yapmaya devam edeceğiz. Nasıl bir duygu mu, öncelikle tarif edilemez bir şey. Gittiğimiz evlerdeki o durumu görüyoruz. İçler acısı bir durum oluyor genelde. Bizlerde onlara yardım edebildiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor
Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor
Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor
Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sabah uyandığımızda oruca niyet edilir mi? Diyanet açıkladı - Oruca ne zaman niyet edilir?
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Sabah uyandığımızda oruca niyet edilir mi? Diyanet açıkladı - Oruca ne zaman niyet edilir?
Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir?
Duş almak orucu bozar mı? Oruçluyken duş alınır mı? Diyanet açıklaması nedir?
Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?
Ramazanda susuzluğu gideren içecekler nelerdir? İftar ve sahurda ne içmeliyiz?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Turgut Özal Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Burak Sergen Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yardım kolileri ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürülüyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 10:47:45. #1.14#

title