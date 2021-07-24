Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Konak ilçesinde hastanede polisten yardım isteyen bir kişi, polisin beylik tabancasını kaparak korku dolu anlar yaşattı. Meydana gelen olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

22 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda hastane polisi F.Ü.'nün yanına giden M.K., husumetli olduğu kişilerin peşinde olduğunu söyleyerek kendisinden yardım istedi.

BİR ANDA BEYLİK TABANCASINI KAPIP HAVAYA 2 EL ATEŞ ETTİ

Hastane polisi F.Ü., yardım isteyen M.K.'ye yardımcı olmak için durumu polis merkezi bildirdiği esnada, M.K., polis memuru F.Ü.'nün beylik tabancasını kaptı. Bu esnada kaçmaya çalışan M.K., havaya 2 el ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ekipler, M.K.'yı etkisiz hale getirerek tabancayı aldı. M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Öte yandan meydana gelen olay hastanenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde M.K.'nin polis memurunun belinden beylik tabancasını aldığı, durumu fark eden polis memuru ve vatandaşların dışarı kaçtığı görüldü. Bir vatandaş ile hastanenin güvenlik görevlisinin de saklanarak korunmaya çalıştığı ve M.K.'nin de herkes çıktıktan sonra dışarı çıktığı kamera tarafından görüntülendi.

Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi

6 yaşındaki Cesur'un yürek yakan ölümü! Alev alev yanan kamyonetin kasasında can verdi
6 yaşındaki Cesur'un yürek yakan ölümü! Alev alev yanan kamyonetin kasasında can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Gülşen Hande Yener Fatma Girik Erkan Petekkaya
Spor Balotelli Metin Oktay Sergen Yalçın Mario Balotelli Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yardım istediği polisin tabancasını kapıp hastaneyi birbirine kattı! Panik anları saniye saniye kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 10:57:03. #1.15#

title