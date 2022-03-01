Yardım eli Ağrı'nın en uzak köyüyle buluştu

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - İstanbul, Safranbolu ve Ankara'da yaşayan hayırsever vatandaşlar, yardım elini Ağrı'nın en uzak köyünde okuyan çocuklara uzattı.

Köy okullarında okuyan çocuklara yardım ve destek vermek için sürekli hayırsever vatandaşlarla iletişime geçen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Mimar olarak çalışan Lütfü Yiğit, bu defa Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bulunan ve 2 bin 550 rakıma sahip olan Yeltepe köyü ve Alakoçlu köyünde yaşayan öğrenciler için kolları sıvadı. İstanbul'dan giyim malzemeleri, Safranbolu'dan kırtasiye malzemeleri ve Ankara'dan da soru bankaları temin eden Yiğit, hayırseverlerin gönderdiği yardım malzemelerini çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak için karlı tepeleri aşarak onlara ulaştırdı. Ağrı genelinde toplamda 65 köy okuluna yardım ulaştıran Yiğit'in hedefi ise yıl sonuna kadar bu sayıyı 100'e tamamlamak.

"Çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk paha biçilemez"

Çocuklara her zaman yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıkları söyleyen Lütfü Yiğit, soru bankası, deneme sınavları, bot, mont, spor ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri ile çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmayı başarabildikleri belirterek, "Ağrı'nın en uzak köylerinden bir tanesindeyiz. Ağrı merkeze 60 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 550 rakımıyla Ağrı'nın en yüksek köyü olan Yeltepe köyündeyiz. Buranın ulaşımı gerçekten çok zordu. Yollarımız açıldı bu şekilde geldik. Fakat buraya geldikten sonra çocukların yüzlerinde oluşan mutluluk paha biçilemezdi. Alakoçlu köyünde çocuklara soru bankaları, deneme sınavları gibi kitaplar dağıttık. Buradaki çocukların hayata hazırlanabilmeleri için soru çözmeleri gerekiyor. Bizde devreye girdik onlara çok güzel soru bankaları getirdik. İnşallah güzel yerlere gelirler" dedi.

"Dileğim gerçek oldu"

Kendisine hediye edilen pembe ayakkabının hayalini kurduğu ayakkabı olduğu söyleyen öğrencilerden Dilber Taştan ise, "Çok istemiştim pembe bir ayakkabımın olmasını. Dileğim gerçek oldu. Gönderenlere çok teşekkür ediyorum. Köyümüz çok uzak bu yüzden hiçbir şey alamıyorum. Bu yüzden bunları aldığım için çok mutlu oldum" diye konuştu. - AĞRI