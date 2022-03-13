Yardım ederken, dövülüp bıçaklandı

GAZİANTEP'te trafikteki kavgayı ayırmak isterken kalabalık bir grup tarafından darbedilen lise öğrencisi Hakan Şahin (16), olaydan 1 saat sonra arkadaşını bırakmaya gittiği sırada aynı kişiler tarafından yeniden saldırıya uğradı. Kendisini korumak için kuru yemişçiye saklanan Şahin, buradan zorla çıkarılarak tekrar darbedilip, bıçaklandı. Trafikteki kavga anı ve Şahin'in kuru yemişçiden çıkarılıp darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Hakan Şahin, 'Trafikte yaşlı bir kişi darbediliyordu. Vicdanımız el vermedi. Tek amacım yardım etmekti' 'dedi.

Olay 5 Mart günü Konak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Şahin ve arkadaşı dışarıda dolaştığı sırada cadde üzerinde bir trafik kazası olduğunu ve kaza yerinde kavga olduğunu gördü. Kavgayı ayırmak isteyen Hakan Şahin, kalabalık bir gurup tarafından darp edildi. Çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtulan Şahin, olaydan 1 saat sonra arkadaşını eve götürmek istediği sırada aynı grup tarafından yeniden saldırıya uğradı. Kendisini korumak için bir kuru yemiş dükkanına sığınan Şahin, zorla çıkarılarak kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla yaralandı. Kanlar içinde yerde hareketsiz yatan Şahin'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şahin'i 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Polis olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.