Yardım dernekleri Mardin'de şehit korucu çocuklarını yalnız bırakmadı

MARDİN (İHA) - Yardım dernekleri, 3 ilde toplamda 600 şehit korucu çocuğuna kıyafet ve oyuncak yardımında bulundu.

Bir yardım derneği Siirt, Mardin ve Van'da bulunan toplamda 600 şehit korucu çocuğuna mont, bot, oyuncak, kazak, bere eldiven ve atkı takımları ile çocukların gönüllerini ısıtan yardımda bulundu. Almanya'dan çocuklara yardım için gelen iş insanı Kerem Özçelik ve ekibi, yardımların artarak devam edeceğini söyledi. Dernek yöneticileri, çocukların ısınmadığı bir dünya istemediklerini, çocuklar her zaman gülsün ve mutlu olsun diye çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti. - MARDİN