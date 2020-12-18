Yarbay Ali Tatar ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı

Yarbay Ali Tatar ölümünün 11. yılında mezarı başında anıldı

ANKARA - Yarbay Ali Tatar, 11'inci ölüm yıl dönümünde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

"Amirallere suikast" tertibiyle tutuklanan ve serbest bırakıldıktan sonra savcının talebiyle yeniden yakalama kararı çıkarılınca intihar eden Yarbay Ali Tatar, ölümünün 11'inci yılında Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene Ali Tatar'ın ağabeyi Ahmet Tatar, Memleket Hareketi'nin lideri Muharrem İnce, aile üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı. Tatar'ın kabri başında saygı duruşundu bulunularak, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi.

Anma töreninde konuşan ağabey Ahmet Tatar, "Yarbay Ali Tatar devletin bütün kurumlarını ele geçiren, hukuku, adaleti ayaklar altına alıp insanları ezmek için araç olarak kullanan Fetullahçı çetelere karşı canı elinde isyan etmiştir. Bedenini feda etmiştir ama bu alçakların maskesini de düşürmüştür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA CENİK