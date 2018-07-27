Yaralı Yaban Keçisine Şefkat Eli

Tunceli'de yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen yaban keçisi, Malatya'daki Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonuna gönderildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, gazetecilere, yaralı yaban keçisinin 7 Haziran'da Munzur Vadisi Milli Parkı'nda Bali Deresi mevkisindeki Tunceli-Ovacık karayolunda vatandaşlar tarafından bulunduğunu söyledi.

Keçinin daha sonra vatandaşlarca şube müdürlüğüne getirildiğini anlatan Gürsönmez, "Akşam vakti gelen yaban keçisi ertesi sabah Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine götürüldü. Orada hocalarımız yaban keçisinin bacağına operasyon düzenledi ve bacağın aktivitelerini kaybettiği için kesilmesi uygun görüldü. Yoksa yaşamını sürdüremeyecekti." dedi.

Yaban keçisinin başarılı bir ameliyat geçirdiğini ifade eden Gürsönmez, şöyle konuştu:

"Elazığ'daki gerekli tedavi ve tetkiklerin sonucunda tekrar müdürlüğümüze getirildi. Yaban keçisinin tedavisinin sürdürülmesi ve uyum sağlaması için burada da tedaviye devam edildi. Yani 50 gündür şube müdürlüğümüzün kontrolünde ve bakımında. Tedavisini devam ettirdik ve tamamladık. Şu an güçlü bir bünyeye sahip olduğunu görüyoruz. Doğaya bırakma konusunda da biz riskli olacağını düşünerek bölge müdürlüğümüzle konuyu istişare ettik. Malatya Hekimhan Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonuna sevk ediyoruz. Orada bakımının yapılması ve yaşamını sürdürmesi, anne olma yolunda bir adım olabilir."

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünde görevli veteriner Anıl Kızılarslan da yaban keçisinin tedavisinin tamamlandığını ve yeni yaşam alanına naklinin gerçekleştirilmesi kararı alındığını söyledi.

Yaban keçisinin sağlıklı olduğunu belirten Kızılarslan, şu ifadeleri kullandı:

"Yaban keçisini Malatya'daki Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonuna götüreceğiz. Nakli gerçekleştikten sonra orada rehabilitasyonu devam ettirip, hayatının sonuna kadar iyi bir şekilde bakımını sağlayacağız. Üretime adapte olursa üretim de yapılacak ancak olmazsa sadece doğal yaşamını devam ettirecek şekilde bakılacak. Merkezde yaban keçilerimiz bulunmakta ve önce sürüye adaptasyonu sağlandıktan sonra sürüye katılması sağlanacak."