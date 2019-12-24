Yaralı vatandaşı otobüsle hastaneye yetiştirdi

24.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:09

Yozgat'ta halk otobüsü şoförü Salih Elkatmış (49), bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş.'yi (26), güzergah değiştirip hastaneye yetiştirdi. Otobüsteki yolcular da A.Ş.'nin yarasına tampon uyguladı.



Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yozgat Merkez Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bıçakla göğsünden yaralanan A.Ş., Salih Elkatmış idaresindeki 66 H 0005 plakalı otobüsü durdurarak yardım istedi.



Sürücü Elkatmış, otobüste yolcular olduğu için 112 Acil Servisi aramak istedi ancak A.Ş., "Beni hastaneye yetiştir" diyerek ısrar etti.



Bunun üzerine yolculardan izin alarak güzergahını değiştiren Elkatmış, otobüsü Yozgat Şehir Hastanesine sürdü. Bu sırada otobüste bulunan yolcular da, yaralı genci sakinleştirip, yarasına tampon yaptı. Otobüs içerisinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Acil servise götürülen A.Ş.'nin, tedavisinin ardından taburcu edildiği ancak nasıl yaralandığının henüz belirlenemediği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - YOZGAT

Kaynak: İHA