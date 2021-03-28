Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı
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Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı

İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL - Haberler | Yerel

Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir vatandaş, arazide bulduğu yaralı tilkiyi tedavi edip besledikten sonra tekrar doğaya saldı.

Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir vatandaş, arazide bulduğu yaralı tilkiyi tedavi edip besledikten sonra tekrar doğaya saldı. Vatandaş, tilkiyi besleme anlarını ise cep telefonu ile kaydetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan bir vatandaş, Mındıklı Mezrası yakınlarında arka ayağından ve burnundan yaralı bir tilki buldu. Bulduğu yaralı tilkiyi güçlükle yakalayarak evine getiren vatandaş, önce tedavisini yaptı, daha sonra da hayvanı et ve ekmekle besledi. Beslenme sırasında ürkek ve saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken tilkiyi sakinleştirmeye çalışan vatandaşın konuşmaları ise tebessüm ettirdi.

Tilkiyi besleme anlarını cep telefonu ile kaydeden vatandaş, tedavisini tamamlayıp karnını doyurduğu hayvanı tekrar doğaya saldı.

Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı
Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı
Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı
Yaralı tilkiye vatandaştan şefkat eli.. Tedavi etti, doyurdu, doğaya saldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANİFİ GÜZEL

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