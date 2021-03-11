Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi
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Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi

11.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:07
Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi

Burdur'un Bucak ilçesinde yaralı kedi ve köpeğin tedavileri belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaralı kedi ve köpeğin tedavileri belediye ekipleri tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde araç çarpması sonucunda kuyruğu kopan kediyi tedavi ettiren Bucak Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, bu kez yaralı sokak köpeğinin tedavisini başlattı. Özel bir klinikte tedavileri tamamlanan kedi ve köpeğin sağlığına kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Başkan Emrullah Ünal, "Yaralı sokak köpeğimizi uzun uğraşlar sonucu bulduk. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüze veteriner hekimimiz gelerek tedavisine hemen başladı. Köpeğimizin her türlü bakım ve tedavisini gerçekleştirerek sağlığına kavuşturacağız " dedi. - BURDUR

Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi
Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi
Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi
Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi
Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi
Yaralı sokak hayvanları tedavi edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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