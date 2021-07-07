Yaralı sokak hayvanları "Canbulan" ile hayat buluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetini "Canbulan" isimli hayvan ambulansları ile yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahale hizmetini "Canbulan" isimli hayvan ambulansları ile yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, sokak hayvanlarıyla ilgili merhameti temel alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Bu bağlamda daha önce Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezini açtıklarını anımsatan Altay, "Bakımevimizde tam teşekküllü bir hayvan hastanemiz mevcut. Bir taraftan da 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' kapsamında 5 binin üzerinde sokak hayvanını sahiplendirdik. Bunların denetimini de e-Pati sistemiyle düzenli olarak yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altay, özellikle şehir hayatında trafik kazalarıyla karşılaşan sokak hayvanlarının bir yerden bir yere nakli ve bu süre zarfında müdahalesiyle ilgili sorun yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayvanlara göre dizayn edilmiş bir hayvan ambulansı ortaya çıkarıldı ve ismine de 'Canbulan' dedik. Canbulan ile arkadaşlarımın özellikle yaralanmalı kazalarda, acil durumlarda hayvanlara müdahalelerini gerçekleştiriyor. ya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde ya da bakım evimizde bulunan tam teşekküllü hastanemizde tedavilerini yürütüyoruz. Biz yaratılan her şeyi yaratandan ötürü seviyoruz ve merhamet odaklı olarak bu projelerimizi gerçekleştiriyoruz."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekimi Seyit Mehmet Dağ ise "Canbulan'ımızın içinde defibrilatör cihazı, oksijen vakum sistemi, mekanik ventilasyon ve aspirasyon cihazı, yoğun bakım kuvözü, hasta başı monitörü ve hayvana ilk müdahale yapılabilecek şekilde ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcut." bilgisini paylaştı.

Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gonca Cansoy da Büyükşehirin her problemde, kendilerine yardım ettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı