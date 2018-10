Yaralı köpeğin üstünü hırkası ile örttü

GAZİANTEP - Üniversite öğrencisi yaralı köpek üşümesin diye hırkası ile sardı. Üniversite öğrencisi Sevde Erdem, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sabah saatlerinde Çamlıça Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek üşümesin diye hırkası ile üstünü örttü.

İslahiye Çamlıca Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 5 aylık bir köpeğe sürücüsü ve plakası belli olmayan bir aracın çarptı. Yaralanan köpeği evinin balkonunda gören Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda tıbbi sekreterlik 2. sınıf öğrencisi Sevde Erdem köpeğin üşüdüğünü fark etti. Hemen aşağıya inen kız öğrenci hırkasını yaralı köpeğin üstüne örttü.

Sevde Erdem tüm canlılara merhamet edilmesi gerektiğini belirterek, "Evde oturduğum esnada bir hayvan sesi duydum. Bir baktım yolun ortasında köpek bas bas bağırıyor. Hiç kimse dönüp bakmıyor. Koşa koşa 5 kattan aşağı indim, yanına gelene kadar vatandaşlardan biri köpeği refüje bırakıp uzaklaştı. Ben yaralı köpeğin yanına geldim sarılıp öptüm, sakinleştirmeye çalıştım. Sonra üşümesin diye hırkamı çıkartıp üzerine kapattım. İnsanlar merhametli ve vicdanlı olmalı, nefes alan her canlıya merhamet edilmeli, bu sadece insan için değil, insanlara bebeğe yaşlıya, kadına değil, tüm canlılara merhamet edilmelidir. Şimdi o aracı arıyorum, kameralara bakmak için burada insanların hayvanlara bakış açısı çok önemlidir. Burada barınak yapılıyormuş elimden gelen her türlü yardımı yapmaya hazırım.

Kaza yerine çağrılan Özel veteriner Yusuf Yıldızgil, Köpeğin çarpmaya dayalı kaslarında zedelenme olduğunu ama önemli bir durum olmadığını, kısa zamanda toparlayacağını belirtti. Yaralı köpek daha sonra İslahiye'de yapımı devam eden barınağa götürüldü.