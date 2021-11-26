YARALI KARTALI ÜŞÜMESİN DİYE MONTUNA SARIP JANDARMAYA TESLİM ETTİ

SİVAS (DHA) - TOKAT'ta yolda bulduğu yaralı kartalı üşümesin diye montuna saran Emrah Polat (30), hayvanı Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerine teslim etti.

Tokat'ta dekorasyon işi yağan Emrah Polat, iş için gittiği Sivas'tan aracı ile kente dönerken Kızıliniş mevkisinde yerde hareketsiz yatan bir kartal gördü. Aracını durduran Polat, hayvanın yaşadığını fark edince soğuktan etkilenmemesi için montuna sararak aracına aldı. Kartalı iş yerine getiren Polat, sol kanadığının kırık olan hayvanı tedavisinin yapılması için Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timlerine teslim etti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söyleyen Emrah Polat, Sivas'tan Tokat'a dönüyorduk. Kızıliniş mevkisinde yol kenarında kanadı kırılmış vaziyetteydi. Biz de aracımızı durdurduk, yardım etmek için, zaten kaçamadı da tutuk. Üzerine ben montumu sardım üşümesin diye. Jandarma ekiplerine haber verdik. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve doğaya salınır. Tek kanadı yerdeydi, kaldıramıyor, uçamıyordu. Bu zaten yerlerde gezecek bir hayvan değil. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım dedi.