Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
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Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye getirilen 24 yaşındaki genç, 2 doktor, 2 hastane güvenliği, 1 jandarma ve 1 polis olmak üzere toplam 6 kişiyi darbetti. Konuyla ilgili açıklama yapan hastane başhekimi, "Vatandaşın sağlığı için kendi sağlığımızdan oluyoruz. Yaşananlar motivasyonumuzu düşürüyor" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, geçirdiği trafik kazasında dizinde ve boynunda kırık meydana gelen 24 yaşındaki genç, tedavi için hastaneye getirildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Acil Servis'in kırmızı alanında müdahale edilen saldırgan hasta; 2 doktoru, 2 hastane güvenlik personelini, jandarma ve polis olmak üzere toplam 6 kişiyi darbedildi. Şiddet olayından dolayı beyaz kod verilen saldırgan hastanın tedavisi devam ediyor. Saldırganın tedavisinin ardından adli işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti

6 PERSONELİ DARBETTİ

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, saldırgan hastanın trafik kazasının ardından gece saatlerinde hastaneye getirildiğini belirtti. Başhekim Çelik, "Getirilen vatandaş kırmızı alanda tedavi edilmek üzere kabine alındı. Bu sürede tedavi eden doktor arkadaşımıza göğsüne gelecek şekilde darbetti. Daha sonra görüntüleme için tetkikler yapılırken hastane polisimizi darbetti. Aynı şekilde orada bulunan jandarma personelini darbetti. Tekrar getirildiği kırmızı alandaki kabinde iki güvenlik personelimizi darbetti. Bu hastamız trafik kazası sonrası yaralı olduğu için hastane güvenliğimiz, hastane polisimiz, doktor ve hemşire arkadaşımız herhangi bir temasta bulunmamaya özen gösterdi. Ancak maalesef hastamız, bu çalışanlarımızı darbetti" dedi.

Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti

"VATANDAŞIN SAĞLIĞI İÇİN KENDİ SAĞLIĞIMIZDAN OLUYORUZ"

Hastane yönetimi olarak tüm çalışanlarının yanında olduklarını dile getiren Çelik, "Pandemi yükünün ağır olduğu bu dönemde herkesi sağlık çalışanlarının yanında durmaya davet ediyoruz. Vatandaşımızın can sağlığı için kendi sağlığımızdan oluyoruz. Sağlıkta şiddet gibi üzücü olaylar hem motivasyonumuzu düşürüyor hem de verdiğimiz hizmetin aksamasına neden oluyor. Bu olaya neden olan 24 yaşındaki şahıs geriye dönük bu olaya bakıp belki üzülecektir" diye konuştu.

Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
Kaza geçirip yaralanınca getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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