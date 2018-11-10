Yaralı Bulunan Yaban Kazı Tedavi Altına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan yaban kazı tedavi altına alındı.

Emir Efendi Mahallesi'nde Mustafa Ertürk isimli vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan yaban kazı, jandarma ekipleri ile birlikte Bafra Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Milli Parklar Şefliğine teslim edilen yaralı yaban kazı Kızılırmak Deltası Kuş Cennetindeki Veteriner Kliniğine gönderildi. - SAMSUN