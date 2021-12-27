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Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Haberler | Güncel

Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındıTOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru karaca tedavi altına alındı.

TOKAT (İHA) - Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

TOKAT Tokat'ın Niksar ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru karaca tedavi altına alındı.

İlçe merkezi Aydınlıkevler Mahallesinde vatandaşlar yavru karacayı yaralı olarak buldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın bacağında diş izlerinin olduğu ve susuz kaldığı tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, veteriner hekimin yaralı karacanın ilk tedavisini yaptığını ifade ederek,

"Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Müdürlüğüne bildirdik. Ekipler geldiğinde onlara karacayı teslim edeceğiz ve tedavisinin devamı orada yapılacak. Tahminimizce bir araç çarpması yada yırtıcı bir hayvanın saldırısı sonucu yaralanmış. Bölgemizde çok sayıda karacanın yaşadığını ve görüldüğünü biliyoruz, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Koruma altına alınan karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

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