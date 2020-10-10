Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
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Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali

10.10.2020 21:01 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:23

Geçtiğimiz günlerde 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, operasyonun ardından saç stilini de yeniledi. Seda Sayan, yeni haliyle çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırmıştı. Sayan operasyondan sonra son halini takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcının kısa saçlı yeni hali ise hayranlarının beğenisini kazandı. Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik de, ünlü şarkıcının paylaşımına "Maşallah Seda abla. Çok güzel görünüyorsun" yorumunu yazdı. Yasmin Erbil ve Selen Görgüzel de Seda Sayan'ın paylaşımını beğenenler arasındaydı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Ünlü şarkıcının operasyon görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 'Kimseden gizlim saklım yok' diyen Seda Sayan, yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim mesajı vermişti.

Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
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