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Samsun, Güncel

Yaptığı kuklalar çocukları okula bağlıyor

Samsun'un tek kadın kukla ustası Sümeyra Bağcı'nın yaptığı kuklalar çocukları okula bağlıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Yaptığı kuklalar çocukları okula bağlıyor

Samsun'un tek kadın kukla ustası Sümeyra Bağcı'nın yaptığı kuklalar çocukları okula bağlıyor. Öğretmenler ve kreşlerden gelen taleplere yetişemeyen Bağcı'nın kuklaları ile dersler daha keyifli hale geliyor.


Samsun'da ev ekonomisine katkı sağlamak için araştırmalara başlayan 42 yaşındaki Sümeyra Bağcı, çocukluğunda izlediği Susam Sokağı'ndan etkilenerek kukla yapımına başladı. İlk denemelerinde başarılı olamasa da zamanla bu konuda kendini geliştiren Bağcı, Samsun'un tek kadın kukla ustası. Eşinin ve çocuğunun desteği ile akşamları kukla yaparak geçiren Sümeyra Bağcı, bir kukla için 3 gün emek harcıyor. Bağcı'nın yaptığı kuklalara ise en çok talep öğretmenlerden geliyor. Bir çocuk annesi olan Bağcı'nın yaptığı kuklalar dersleri daha eğlenceli hale getirmesinin yanı sıra devamsızlığı da sıfıra indiriyor. Çocuklar kuklaları ayrı bir kişilik olarak görüyor. Sümeyra Bağcı'nın en büyük destekçisi ise yaptığı kuklaların tanıtımını yapan eşi Ahmet Bağcı. Yaptıkları iş sebebiyle ailenin evlerinden hiç çocuk eksik olmuyor. Sümeyra Bağcı'yı kukla yaparken ilgiyle izleyen çocuklar, eşi Ahmet Bağcı ve kuklalar ile oyunlar oynuyor. Ahmet Bağcı, kuklalarla çocuklara küçük gösteriler yaparak onları eğlendiriyor.


Sümeyra Bağcı, "Bez bebek yapıyordum. Çok bez bebek örgü oyuncak yapan vardı. Daha farklı bir şey yapmak istedim. Hem ev ekonomisine katkı olsun diye araştırmalara başladım. Susam Sokağı'ndan dolayı kuklalar hoşuma gidiyordu. Çabalarımla bir şeyler yapmaya başladım. İlk zamanlar başarılı olamadım daha sonra alıştırmayla istediğim hale geldi. Bir kukla ortalama 2-3 günde tamamlanıyor. Önce kalıbını hazırlıyorum daha sonra kesiyorum, yapıştırıyorum, dikiyorum ve birleştiriyorum. İnsanların ilgisi çok güzel. Özellikle Susam Sokağı'na Edi, Büdü, Kermit ve Kurabiye Canavarı'na yetişkinlerin de ilgisi çok güzel. Çünkü Susam Sokağı'nda herkesin bir anısı var. Kreşler, ilkokulları ve ana okullarındaki öğretmenlere de kuklalar yapıyorum. Hem eğleniyor hem öğreniyor çocuklar. Eşimde hem oynatma konusunda hem ürünleri teslim ve malzeme alım konusunda bana çok yardımcı oluyor. En büyük destekçim o. Benden daha güzel kukla oynatıyor. Çocuklarla çok güzel anlaşıyor, onlarla beraber güzel eğleniyorlar" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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