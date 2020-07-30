Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu Kapıyı ayağı ile açtığı videoyu paylaşan ünlü model Çağla Şikel, sosyal medyada gündem oldu. Şikel'in paylaşımı sonrası yakın dostu Alişan ile oyuncu Ceyhun Fersoy da, aynı hareketi yaparak ünlü modele meydan okudu.

Oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Bodrum'daki yazlığında tatil yapan Çağla Şıkel, Instagram sayfasında paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Uzun yıllar bale yapan Şikel, kapıyı ayağı ile açtığı videonun altına "Masayı topluyorumdur" notunu düştü. MEYDAN OKUDULAR Çağla Şıkel'in yakın dostu Alişan ile oyuncu Ceyhun Fersoy da ünlü modelin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve paylaştıkları videolarla Şikel'e meydan okudular.