Yaptığı buluş ile fenomen olan Elif İnce'nin yeni hedefi savunma sanayinde görev almak

Yaptığı buluş ile fenomen olan Elif İnce'nin yeni hedefi savunma sanayinde görev almak Babasının hastalığı ile mucit olan bilgisayar mühendisi Elif İnce: "Amacım savunma sanayine buluşlar yapmak" Babasının kanser hastalığı sonrası onun çektiği acılara çözüm bulmak amacıyla yola çıkarak...

Yaptığı buluş ile fenomen olan Elif İnce'nin yeni hedefi savunma sanayinde görev almak

Babasının hastalığı ile mucit olan bilgisayar mühendisi Elif İnce: "Amacım savunma sanayine buluşlar yapmak"

DÜZCE - Babasının kanser hastalığı sonrası onun çektiği acılara çözüm bulmak amacıyla yola çıkarak insan vücudundaki en ince damarları bile gösteren bir sistem geliştirerek Türkiye'nin gündemine oturan Düzceli Elif İnce, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla fenomen haline geldi. Bilgisayar mühendisliği öğrencisi olan İnce, yeni hedefinin savunma sanayinde görev almak olduğunu söyledi.

Geçen yıl Düzce Bilim Sanat Merkezine giden ve burada çeşitli araştırmalar imza atan Elif İnce, 2018 yılında babasına kanser teşhisi konulmasıyla hayatı değişti. İnce, birlikte hastaneye gitmeye başladığı babasının aldığı kemoterapiler sonrasında damarları incelmesi, hastanede hemşirelerin de babasına damar yolu açmakta zorluk çekmeye başlaması sonrasında çözüm arayışına girdi. Babasının damar yolu açılırken çektiği acılardan yola çıkan İnce, Onkoloji hastalarının ve çocuk hastaların canının yanmasını engellemek için damarları gösteren cihaz geliştirmeye karar verdi. Bununla ilgili olarak araştırmalar yapan Elif İnce, BİLSEM'deki öğretmeni Adem Akkuş ile birlikte kanda bulunan Hemoglabin maddesinin kızılötesi ışınları soğurduğunu öğrenerek geliştirdiği sistem ile insan bedenindeki damarları kolaylıkla görmeyi başardı. Geliştirdiği sistem ile ünlenen İnce, hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlarla da fenomen haline geldi.

Geliştirdiği sistemi giyilebilir hale getirmeyi hedefliyor

Bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği hazırlık sınıfında okuyan ve sosyal medya paylaşımları sonrasında geliştirdiği sistem ile yeniden gündeme gelen İnce, öğretmeni ile geliştirdiği modeli ve yeni hedeflerini anlattı. Elif İnce; "2018 Yılında babam kanser hastalığı geçirdi. Tedavileri nedeniyle damarları incelmişti. Bende babam ile birlikte hastaneye giderek ona refakat ediyordum. Bu sırada hastanede babamdan kan almak isteyen hemşirelerin çok uğraştığını babamın ise canının çok fazla yandığını gördüm. Adem hocama bunun ile ilgili olarak yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını sordum. Adem Hocam ile birlikte araştırmalara başladık. Damarların bulunmasına yardımcı olacak sistemi araştırırken kandaki hemolglabin maddesinin ışınları soğurduğunu öğrendik. Bunun üzerinden araştırmalarımıza başladık. Sonuncunda da bu sistemi geliştirdik. Geliştirmek için çalışmalar yapıyorduk ancak araya pandemi girince çalışmalarımız yarım kaldı. Şimdi yeniden bu modelin giyilebilir olanının geliştirmek istiyorum" dedi.

"Çok güzel geri dönüşler oldu"

Faydalı modelinin sosyal medyada ilgi odağı olmasının ardından mutlu olduğunu dile getiren Eli İnce, "Faydalı modelim geçen yıl haberlere konu olmuştu. Ancak pandemi nedeniyle geliştirememiştik. Bu sende sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bundan büyük mutluluk duyuyorum. Geri dönüşlerde çok güzel oldu. Faydalı modelim sosyal medyada ilgi odağı olduktan sonra başka rektörüm ve hocalarım olmak üzere çok fazla arayanlar oldu. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi.

"Amacım savunma sanayi için çalışmak"

Faydalı modelinin ardından gelecekte savunma sanayi için çalışmak istediğini dile getiren Elif İnce, "Savunma sanayimiz dünyanın en iyi sanayileri arasına girdi. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bende ülkeme, milletime faydalı olmak için savunma sanayi için çalışmak istiyorum" diye konuştu.

Baba Recep İnce; "Kızımla grur duyuyorum"

Kızı Elif İnce'nin faydalı modeline ilham kaynağı olan baba Recep İnce ise, "Kızımın Bilsem hocalarıyla birlikte yaptığı çalışma ile gurur duyuyorum. Benim 2 çocuğum var. İkisi de hayatları boyunca beni hep mutlu ettiler. Ben kanser hastalığı tedavisi görüyordum. O zorlu süreçte kızımda benimle birlikte hastanelere geliyordu. Orada kan verirken çektiğim çileleri gördü. Onun üzerine böyle bir modeli BİLSEM öğretmeni, Adem Akkuş ile birlikte geliştirmiş. Bugünlerde de sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyaya yaptığı çalışma ile gündem olmasından dolayı gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

"Pandemi süreci modele engel oldu"

Elif İnce'nin ilerde daha başarılı çalışmalar yapacağına inandığını söyleyen öğretmeni Adem Akkuş da, "Daha öncede Elif çeşitli konularda çalışmalar yapmıştı. Ancak en son çalışması babasının rahatsızlığı üzerine yaptığı çalışmaydı. Yapığı incelemelerden edindiği bilgiler, denemeler hep sonuç verdi. Şimdiki amaç ise bunu hastanelerde nasıl kullanılır hale getirmek. Daha rantabla daha ucuz olarak bütün sağlık kuruluşlarında kullanılır hale getirmek için çalışmalar yapıyordu. Araya pandemi süreci girdi. Bütün malzeme çalışmasını planlamasını yapmış olmasına rağmen pandemi nedeniyle eğitime ara verilince proje yarım kaldı. Ham haliyle bu şekilde güzel bir sonuç verdi. Umarım gittiği üniversitede çok daha başarılı çalışmalara imza atar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ