Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali! Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor?
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Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali! Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor?

Unutulmazlar arasında yerini alan Yaprak Dökümü oyuncularından Ayşe karakteri şimdi ne yapıyor? Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli kaç yaşında?

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali! Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor?
09.09.2020 13:39 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:43

Küçük yaşta başladığı oyunculuk kariyerine başladı. Yaprak Dökümü ile tanınan güzel oyuncu şuanda neler yapıyor? Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli hangi dizilerde oynadı?

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN AYŞE'Sİ ŞEBNEM CECELİ NE YAPIYOR?

Yaprak Dökümü dizisi ile tanıdığımız oyuncu, dizi bitiminden sonra ablası karakterini canlandıran Bennu Yıldırım ile görüştü. Bu buluşmadan fotoğraf paylaşan oyuncu, Ayşe Ceceli'nin hukuk fakültesi öğrencisi olduğunu duyurdu.

Şebnem Ceceli röportajında;

"Kendi kendime oyunculuk yapmaya çalıştığımı ve bundan büyük bir keyif aldığımı fark eden ailem beni drama okuluna yazdırdı. 5 yaşındayken Ayla Algan'ın da eğitim verdiği okula başladım. Bir gün ajans yetkilileri geldi ve bana teklifte bulundular. Hemen arkasından 'Yaprak Dökümü' dizisi başladı." sözlerine devam oyuncu, "Yaprak Dökümü'nden önce herhangi bir projede yer almadım. Dizinin uzun sürmesi, oyuncuların başarısı çok az kişinin yaşayabileceği büyük bir tecrübeydi benim için" diyor.

Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin son hali! Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor?

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