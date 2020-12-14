Yaprak Dökümü ne zaman başlayacak? Yaprak Dökümü hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Yaprak Dökümü nerede çekildi?

Televizyon ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Yaprak Dökümü, yayınlandığı dönemin en popüler dizilerinden biridir. Oyuncu kadrosu ve konusuyla merak edilen Yaprak dökümü ne zaman başlayacak? Yaprak Dökümü hangi gün yayınlanacak? Yaprak Dökümü saat kaçta başlıyor? Yaprak Dökümü oyuncuları, konusu...

Yaprak Dökümü yayınlandığı dönemde oldukça fazla sevilen ve büyük bir kitlesi olan bir diziydi. Kanal D'nin yayınlandığı döneme damga vuran dizisi 'Yaprak Dökümü' tekrar bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacak.

YAPRAK DÖKÜMÜ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaprak Dökümü, 14 Aralık 2020 itibariyle ekranlarda yeniden gösterilmeye başlandı.

YAPRAK DÖKÜMÜ HANGİ KANALDA?

Sürükleyici hikayesiyle herkesin büyük beğenesini kazanan Yaprak Dökümü hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ SAAT KAÇTA?

Yaprak Dökümü saat 11.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tarihi dokusuyla, arnavut kaldırımlarıyla, sıcacık sokaklarıyla mahalle kültürünün hâlâ devam ettiği Üsküdar'ın birçok semti, dizi setlerinin aranan mekânları arasında bulunuyor. Çengelköy, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Selimiye, Kandilli gibi kendine has özellikleri olan İstanbul semtleri ünlü yapımlara ev sahipliği yapıyor. Yaprak Dökümü de Üsküdar'da çekilen diziler arasında yer alıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ OYUNCULARI

Kanal D'nin, başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar ve Caner Kurtaran'ın yer aldığı, Deniz Çakır, Bedia Ener, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Seda Demir, Tolga Korel ve Efsun Karaali'nin de önemli rollerini üstlendikleri, efsane dizisi 'Yaprak Dökümü' yeniden ekrana geliyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Reşat Nuri Güntekin'in ölümsüz eserinden günümüze uyarlanan ve değerlerine bağlı bir ailenin sosyal ve ekonomik şartlara direniş öyküsünü anlatan dizi yayınlandığı dönem reyting rekorları kırarak izleyicinin gözdesi olmuştu.