Yapım Ekibi "Direniş Karatay" Filmini Tanıttı
Çekimleri Haziran ayı itibarıyla Konya'da kurulan özel platoda başlayan, Selçuklu Devletini yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filmi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
Çekimleri Haziran ayı itibarıyla Konya'da kurulan özel platoda başlayan, Selçuklu Devletini yıkmak için yola çıkan Moğollar ile devleti korumak için savaşan Celalettin Karatay ve Ahi Evran'ı konu alan "Direniş Karatay" filmi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.
TÜYAP Fuar alanındaki basın toplantısına, filmin yapımını üstlenen Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi adına KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, filmin Genel Yönetmeni Serdar Akar, Yönetmen Selahattin Sancaklı, Yapımcı Ertuğrul Fındık, filmin Senarist ve Yapımcısı Selman Kayabaşı ve oyuncu kadrosu katıldı.
KTO Başkanı Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Selçuklu Devleti'nde vezirlik yapan Celaleddin Karatay'ın devlet tarihinin en önemli isimlerinden biri olduğunu söyledi.
Karatay'ın, dönemin Haçlı ve Moğol işgaline karşı milleti güçlendirmek için Karatay Medresesi'ni kurduğunu, tüm varlığını da bu eğitim yuvasına bağışladığını anlattı.
Öztürk, bu medrese sayesinde sayısız öğrenci yetiştiğini, bilime önemli katkıların yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu medresenin müderris ve talebeleri, hocaları ve öğrencileri, Çanakkale dirilişine katılıp şehit olduklarında medrese, eğitimine zorunlu olarak ara verdi. 2009 yılına gelindiğinde bugünün ahileri olarak adlandırdığımız Konya Ticaret Odası eliyle Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi yeniden açıldı. 94 yıllık arası olan 600 yılı geçmiş bir eğitim kurumundan bahsediyoruz. Yeryüzünün en zorlu coğrafyasında hayatta kalmayı başarmanın ötesine geçip, dünyanın geri kalanını yönetmeye, paylaşmaya, bilgeliğe, adalete ve dayanan devlet geleneğimizin bu başarıyı ilim adamları, ticaret ve zanaat erbabı ile devlet adamları arasında, sağlıklı bir bağ kurarak elde ettiğini bu sinema filmi vesilesiyle hatırlatmanın fayda sağlayacağını düşünüyoruz."
Direniş Karatay filminin çekimi için TÜYAP Fuar alanının yanında büyük bir plato kurduklarını aktaran Öztürk, "O dönemi anlatan başka yeni yapımlara ev sahipliği yapacak, dünya standartlarının üzerinde bir platoyu da ülkemize ve şehrimize kazandırdık. Umuyoruz bu çalışma herkese iyi örnek olur." ifadesini kullandı.
Filmin yapımcısı Ertuğrul Fındık da Ahi Evran'la birlikte bir direniş örgütleyerek, 13. yüzyılın Moğol baskınını engelleyen Celalettin Karatay'ın hayatından yola çıkarak Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemini anlatacaklarını söyledi.
Filmin 2018 yılı Şubat ayında vizyona girmesini planladıklarını belirten Fındık, çekimlerin tamamının Konya'da kurulan platoda yapılacağını bildirdi. Fındık, "Türkiye'nin en büyük platolarından, Hollywood standartlarındaki platolarından birini kurduk. Aynı zamanda ilk Selçuklu platosunu kurduk. Nisan ayından bu yana çalışıyoruz." dedi.
Ertuğrul Fındık, oyuncuları ve karakterleri de tanıttı.
Filmin Senarist ve Yapımcısı Selman Kayabaşı da filmi Türkiye'de örneğine az rastlanılan bir metodla yaptıklarına dikkati çekerek, bir üniversitenin kendi tarihi üzerine bu kadar kafa yormasının önemli olduğunu söyledi.
Kayabaşı, filmin yapımcılığını üstlenen, film için plato kuran KTO Karatay Üniversitesi'ne teşekkür etti. Fındık, çekimleri bir ay içerisinde tamamlamayı planladıklarını bildirdi.
Kayabaşı, filmin tarih danışmanlığını Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın üstlendiğini kaydetti.
Celalettin Karatay'ı canlandıracak Mehmet Aslantuğ ise kendisine bir gazeteci tarafından yöneltilen, "Dönemi iyi anlayabilmek ve yansıtabilmek için kaynakları incelediniz mi?" sorusu üzerine, çeşitli kitapları incelediğini, bunlardan birinin de Selman Kayabaşı'nın yazdığı 'Direniş Karatay' kitabı olduğunu dile getirdi.
Aslantuğ, filmde canlandıracağı Karatay karekterinin hem savaşçı hem de ilim, irfan sahibi bir kişilik olduğunu vurguladı.
Anadolu Selçuklu döneminin iyi analiz edilmesi gereken önemli bir dönem olduğunun altını çizen Aslantuğ, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhunu, Selçuklu'da bulabilirsiniz." dedi.
Toplantıda, diğer oyuncular da filmde canlandıracakları karakterlere ilişkin bilgi verdi. Toplantının ardından film için kurulan platonun bir kısmı basın mensuplarına açıldı.
2018'de vizyona girecek filmin müzikleri, Kırgız ve Kazak müzisyenlerin katkılarıyla icra edilecek.
Filmde, Mehmet Aslantuğ ve Fikret Kuşkan'ın yanı sıra Yurdaer Okur, Burcu Özberk Alperen Duymaz, Tuğrul Tülek, Bahadır Yenişehirlioğlu, Nik Xhelilaj, Nefise Karatay, Ali Buhara Mete, Volkan Keskin gibi ünlü ismler de yer alacak.