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Yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede Pazaryeri'nde yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Tekin, "Uzun yıllardır belediye başkanlığı görevinde olan Başkanımız Alinur Aktaş'ın tecrübelerinden her fırsatta yararlanmaya çalışıyoruz. Başkanımıza misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Aktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Tekin'e başarılarının devamını diledi.

Öte yandan Başkan Tekin'e Pazaryeri Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ünal ve Bursa Bilecikliler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Turan eşlik etti. - BİLECİK

Yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu

İhlas Haber Ajansı - Politika

Belediye Başkanlığı, Zekiye Tekin, Bilecik, Bursa, Politika, Haber

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