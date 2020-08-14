Yapılan bir ankette katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusu yöneltildi
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Yapılan bir ankette katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusu yöneltildi

"Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusunun yöneltildiği ankette katılımcıların yüzde 46,6'sı "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" cevabını verdi.

Yapılan bir ankette katılımcılara
14.08.2020 08:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 08:49

Ada Araştırma, "Türkiye gündemi" araştırmasında katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanlardan yüzde 46,6'sı bu soruya "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" cevabını verirken yüzde 13,4 ise "fikrim yok" dedi.

3-5 Ağustos tarihleri arasında Ada Araştırma tarafından ülke genelinde 1750 katılımcıyla gündem araştırması yapıldı. Bu araştırmada katılımcılara sorulan sorulardan biri de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra ara ara tartışılan yönetim sistemi oldu.

YÜZDE 40 "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ" DEDİ

Katılımcılara "Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?" sorusu yöneltildi. Yüzde 46,6 bu soruya "Güçlendirilmiş parlamenter sistem" cevabı verirken yüzde 40 "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi" cevabını verdi. Yüzde 13,4 ise "fikrim yok" dedi.

Yapılan bir ankette katılımcılara 'Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?' sorusu yöneltildi

MHP'LİLER İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

Son milletvekili seçimde partilere verilen oylara göre hükümet sistemi konusunda tercih yapanların dağılımına bakıldığında ise MHP'deki makasın diğer partilere göre daha dar olduğu görülüyor. Son seçimde MHP'ye oy verenlerinde yüzde 54,2'si cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini desteklerken yüzde 40,2 ise güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini savunuyor.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 16,1'İ DE "PARLAMENTER SİSTEM" DEDİ

AK Parti'ye oy veren seçmenlerin yüzde 16,1'i de güçlendirilmiş parlamenter sistemi tercih ettiğini belirtirken yüzde 12,7 de fikir belirtmedi.

Yapılan bir ankette katılımcılara 'Sizce Türkiye'nin yönetim sistemi ne olmalı?' sorusu yöneltildi

Manşet

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