Yapılan araştırmaya göre; vatandaşların büyük çoğunluğu sokağa çıkma kısıtlamasını destekliyor Artan koronavirüs vakaları sonrası yapılan son araştırma vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesini desteklediğini ortaya koydu.

Son dönemlerde artan vakalar sonrası sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili bir araştırma yapan Ipsos, toplumun yüzde 87 gibi büyük çoğunluğunun bu kararı desteklediğini ortaya koydu.

KARŞI ÇIKANLAR YÜZDE 5'TE KALDI

Şirketin Milliyet gazetesi için düzenlediği araştırmaya göre destekleyenlerin büyük bölümü bunun il bazında değil tüm Türkiye'de uygulanması gerektiği kanısında. Yasağa karşı çıkanlar ise sadece yüzde 5 ile sınırlı kaldı.

YÜZDE 60 TOPLU TAŞIMAYI NADİREN KULLANIYOR

Son dönemde 'korona' da vaka sayılarındaki hızlı artışla beraber bazı önlemler yeniden uygulanmaya başladı. Tedbirler 1 Haziran'daki normalleşme kararıyla gevşetilmişti.Önlemlerden bir tanesi de toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararı olmuştu.Eylül başındaki araştırmaya katılan vatandaşların yarısından fazlası (yüzde 60) toplu taşımayı nadiren kullandığını ya da hiç kullanmamaya çalıştığını söyledi. Yüzde 40 ise kullanmaya devam ediyor.

ÇOCUĞUZU OKULA GÖNDERİR MİSİNİZ?

Katılımcılara eğitim-öğretimde yaşanan 'korona' belirsizliği de soruldu.Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle 31 Ağustos'ta başladı. Katılımcıların takip ettiği konuların başında yüz yüze eğitime geçiş olup olmayacağı, kademeli eğitim modelinin nasıl hayata geçirileceği gibi konular geldi.

Araştırmada ebeveynlere yüz yüze eğitim olması durumunda çocuklarını okula gönderme eğilimlerini soruldu.Okul çağındaki her bir çocuk için alınan 10 cevaptan altısı "Gönderirim" , ikisi "Göndermem" , diğer ikisi ise "Okula gönderip göndermeyeceği konusunda kararsızım" diye oldu.