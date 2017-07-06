Yapı Kredi Mef Üniversitesi İşbirliği İlk Mezunlarını Verdi

Bankacılık sektörüne kaliteli insan kaynağı sağlamak adına hayata geçirilen, bu alanda akademi ve iş dünyası işbirliğinin ilk örneği olan programdan mezun olan 41 öğrenci, kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştı.

EKOL KURUM, KALİTELİ İNSAN KAYNAĞI YETİŞTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Kuruluşundan bu yana Yapı Kredi'nin, çalışanlar için gerçek bir bankacılık okuluna dönüştüğünü ve Yapı Kredi'de yetişen pek çok ismin bugün sektörün sembol isimleri haline geldiğini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gökmen Uçar, MEF ortaklığı ile ilgili olarak da şöyle dedi:

"Yapı Kredi olarak ekol kurum olma özelliğimizi bugün de sürdürmeye devam ediyoruz. Sürekli öğrenen, kendini yenileyen ve sektöre farklı alanlarda öncülük eden kurum olarak, bankacılık alanının kaliteli insan kaynağı ile gelişeceğine inanıyoruz. Aynı zamanda daima insan kaynağına yapılan yatırımın sürdürülebilir başarının ilk şartı olduğunu düşünüyoruz. Bunu sağlamak adına sayısı 19 binin üzerine çıkan çalışanımızı sürekli eğitimlerle destekliyoruz. Onların kişisel gelişimlerine yardımcı oluyoruz.

İnsan kaynağını en iyi şekilde yetiştirme vizyonumuz doğrultusunda 2015 yılında MEF Üniversitesi'nin değerli katkılarıyla Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı'nı hayata geçirdik. Bugün programımızın ilk mezunlarını vermekten dolayı gurur duyuyoruz. Bu süreçte kariyerlerini bankacılık alanında şekillendirmek isteyen öğrenciler, bankacılık ürün ve hizmetleri üzerine kapsamlı derslerin yanı sıra müşteri ilişkileri yönetme konusunda eğitimler alarak kendilerini potansiyel bir banka çalışanı olarak yetiştirme imkanı yakaladı. Programın amacına ulaştığını görmek, bizlere gelecekte daha fazlasını başarmak adına motivasyon sağlıyor.

Mezunlarımızı verirken, günümüz ihtiyaçlarına yönelik olarak, MEF Üniversitesi ile işbirliğimiz çerçevesinde farklı çalışmalara da imza atmaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin dijital bankası olarak 2017-2018 Akademik Yılı itibariyle "MEF Üniversitesi Büyük Veri Analitiği" yüksek lisans programını Yapı Kredi'ye özel olarak başlatıyoruz. Bu program çerçevesinde Pazarlama, BT ve Risk Yönetimlerimizden toplam 30 çalışma arkadaşımız MEF Üniversitesi'nin değerli akademisyenleri ile "Veri Analitiğinin Temelleri", "Büyük Veri Yönetimi", "Yapay Öğrenme" gibi konuları öğrenerek "Büyük Veri Analitiği"nde uzmanlaşacak. Yapı Kredi olarak, önümüzdeki süreçte sektöre kaliteli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik farklı projelerde yer almaya devam edeceğiz."

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ise Yapı Kredi Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı'nın, üniversitelerin bilgi birikimini, özel sektörün deneyim ve vizyonuyla birleştirecek işbirliklerine öncülük ettiğini belirtirken; "Üniversite-İş dünyası adına böyle güzel bir birlikteliğe yükseköğretimde öncülük etmekten dolayı kurumum adına memnuniyetimi ifade etmek isterim. Yapı Kredi ile başlayan işbirliğimiz Yapı Kredi çalışanlarına özel tasarlanan "Büyük Veri Analitiği" yüksek lisans programı ile devam edecek. Umarım bu birliktelik diğer birçok kuruma da örnek olacak ve iş dünyasının beklentilerine daha uygun mezunlar yetiştirilecek." dedi.

