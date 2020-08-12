Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık çevrimiçi etkinliklerine devam ediyor Yazar sohbetlerinden film gösterimine, arkeoloji konferansından çocuklar için hazırlanan etkinliklere tüm takipçilerini sanal dünyada sanat ve edebiyatla buluşturuyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, yaz aylarında da birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor:

Kültür ve sanat dünyasında olanları, Yapı Kredi Yayınları'nın gündemindeki kitap ve yazarları okurlarla buluşturan "Bakmak Dinlemek Okumak" söyleşilerinin 12 Ağustos Çarşamba günü Instagram'da yapılacak canlı yayınına yazar B. Nihan Eren konuk olacak. Öykülerinde geçip giden zamanın yarattığı binbir çeşit kaygıyı, insanları, mekânları, eşyaları, doğayı ve kenti düşsel bir anlatımla dile getiren yazar Yapı Kredi Kültür Sanat etkinlikler yöneticisi Ahsen Erdoğan ile yazarlık serüvenini ve yeni kitabı Hayal Otel'i konuşacak.

13 Ağustos Perşembe günü ise "Bir Zamanlar Toroslar'da: Sagalassos" sergisi boyunca her Perşembe çocuklar için hazırlanan çevrimiçi etkinliklerin ilki düzenlenecek. Youtube ve Instagram üzerinden yayınlanacak "Çocuklarla Sagalassos" etkinliklerinde Yapı Kredi Kültür Sanat sergiler sorumlusu Elif Erdoğan'ın rehberliğinde çocuklar Sagalassos kentini daha yakından tanıyacak ve her bölümün sonunda o içeriğe özel olarak hazırlanan sorularla öğrendiklerini pekiştirecekler.

"Sanat Dünyamız Konuşmaları"nın 14 Ağustos Cuma yapılacak "Sanata destek ve dayanışma zamanı" konulu bölümünde sanat üretimlerine destek veren oluşumların ve programların "yeni koşullar"a programlarını nasıl adapte ettikleri konuşulacak. Çelenk Bafra (SAHA), Sevim Sancaktar (OMUZ), Aylime Aslı Demir'in (Ankara Queer Art) ve Sanat Dünyamız dergisi editörü Fisun Yalçınkaya'nın katılacağı söyleşi Yapı Kredi Yayınları'nın Instagram hesabından canlı olarak yayınlanacak.

"Bakmak Dinlemek Okumak"söyleşilerinin 20 Ağustos Perşembe günüYapı Kredi Yayınları Instagram hesabında yapılacak canlı yayınında ise şair ve yazar Şavkar Altınel'in yaşamına ve sanatına odaklanan "Sahildeki Yabancı" filminin rehberliğinde yazarın kendine özgü dünyasının kapıları açılacak. Kitap-lık dergisi editörü Murat Yalçın ve filmin yönetmeni Şule Takmaz Nişancıoğlu çevresine yabancı bir gözle bakarken her şeyin güzelliği kadar korkunçluğunu da görmekten kendini alamayan Altınel'in edebiyat ve hayat serüveni üzerine konuşacak. Söyleşinin hemen ardından saat 20:30-21:30 saatleri arasında 2020 Berlin Film Festivali'nde En İyi Kısa Belgesel Ödülü'nü kazanan "Sahildeki Yabancı" filmi youtube kanalımızdan izlenebilecek.

Kaynak: Bültenler