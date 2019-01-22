Yapayalnız Engelli Vatandaşın Tek İsteği Bir Hayat Arkadaşı

Doğuştan gelen yürüme engeli ve kimsesiz olmasına rağmen hayata küsmeyip tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılayan Hüseyin Kara'nın tek isteği kendisi gibi engelli olan bir hayat arkadaşı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Mumcuçiftliği köyünde ikamet eden 44 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Hüseyin Kara, engeline rağmen hayata olan bağlığı ile dikkat çekiyor. Doğuştan ayakları normalinden çok kısa olan ve düz bir şekilde açılmayan Kara, dışarıda yürüyebilmek için ayaklarına olduğu gibi ellerine de ayakkabı giymek zorunda. İkinci kattaki evine engeline göre dizayn ederek hayatını kolaylaştırmaya çalışan Kara'nın bu dünyada hiç kimsesi yok. Yapayalnız yaşayan Kara'nın ağır işlerinde ise köyde ki arkadaşları kendisine yardımcı oluyor.

Hayata hiçbir zaman küsmedi

Hayata hiçbir zaman küsmediğini belirten Kara, "Anneden doğma sakat olduğum için yürüyemiyorum. Bacaklarım normalden çok kısa. Aynı zamanda ayaklarımı düz bir şekilde uzatamıyorum. Hayata hiçbir zaman küsmedim, küsmem de. Bugün ben engelliyim. Ama hepimiz de bir engelli adayıyız. Yarının ne olacağını bilemeyiz."dedi.

Kış aylarında en uzak noktalara bile ellerinin üzerinde yürüyerek gitmek zorunda kaldığını belirten Kara, "Akşama kadar televizyon izliyorum. Hiç kimsem yok. Tek başıma yaşıyorum. Akşamları arkadaşlar geliyor, onlara çay demliyorum. Gelen arkadaşlar odun ve kömürü sağ olsunlar yukarıya çıkartıyorlar. Saat 21: 00- 22: 00'a kadar oturup sohbet ediyoruz, dağılıp gittiklerinde ise yine yapayalnız kalıyorum. Yaz aylarında akülü aracımı kullanıyorum. Ancak kış aylarında onu kullanmak mümkün olmuyor. Bu kez ellerim ayaklarım oluyor. Ayaklarıma giydiğim gibi ellerime de ayakkabı giyiyorum. Ellerimiz üzerinde yürüyorum."dedi.

Tek isteği bir hayat arkadaşı

Kara, tek isteğinin bir hayat arkadaşı olduğunu belirtip, kendine uygun kendisi gibi engelli bir hayat arkadaşı aradığını söyledi. Kara, "Başkaları gibi çalışmayı çok isterdim. Ancak engelim dolayısı ile çalışamıyorum. Birde bir hayat arkadaşı istiyorum. Bir hayat arkadaşım olsaydı benim için çok iyi olurdu. Bana uygun birisi olabileceğini düşünüyorum. Belki hayat o zaman benim için daha güzel olur. Dışarıdan evime geldiğimde sıcak bir çorba kaynatanım yok." şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA