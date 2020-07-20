Yapay zeka ile 20 saniyede olaylar çözülecek
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Yapay zeka ile 20 saniyede olaylar çözülecek

Türkiye'nin ilk yapay zeka ile korunan parkının tanıtım lansmanı yapıldı.

Yapay zeka ile 20 saniyede olaylar çözülecek
20.07.2020 19:48 | Son Güncelleme: 20.07.2020 19:51

Türkiye'nin ilk yapay zeka ile korunan parkının tanıtım lansmanı yapıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi içerine kurulan yapay zeka sistemi ile olaylara anında müdahale edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Akıllı Şehirler" projesi kapsamında kentin çağın gerekliliklerine uygun bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla devreye konulan "Güvenli Park" projesi hayata geçirildi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan milli "Güvenli Park" projesinin tanıtımını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan yaptı. Olası bir kayıp vakasında sistem aracılığıyla 20 saniye gibi kısa bir sürede vatandaşın yerinin tespit edileceğini söyleyen Cihan, ayrıca elde edilen verilerin Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nca korunacağının altını çizdi.

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, artık yeni bir dünya kurulduğuna işaret ederek, "Yeni dünyada 'Akıllı Şehirler' en önemli başlık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde yaklaşık 1 buçuk yıl önce önemli bir sempozyum yapmıştık. O sırada şehrin nasıl akıllı olunacağına dair bana bir soru yöneltilmişti. Ben de 'şehrin sorunlarını çözmek için teknoloji kullanılıyorsa şehir akıllıdır' cevabını vermiştim. Pandemi sürecinde de Evde Hayat Var sloganının içini doldurmak amacıyla kurumsal kapasitemizi güçlendirdik. Şehirdeki gençlerimize yazılım ve donanım hakkında deneyim kazandırmak için Bilişim A.Ş.'yi kuruyoruz. Yapay zekalı yüz tanıma sistemine sahip kameralar ve yazılımın donanımın yer aldığı koordinasyon merkezimiz aracılığıyla Güvenli Park sistemimizi oluşturduk. Bir annenin parkta otururken kendini ve ailesini güvende hissetmesi gerekiyor. Güvenli Park, hem yerli hem de milli bir proje. Güvenliğimizi tesis etme konusunda çok önemli bir görevi var. Güvenli şehir Gaziantep için teknolojiyi kullanıyoruz" dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, projenin il genelindeki bütün parklarda olması gerektiğini söyleyerek, "Bu sistemin klasik anlamda suçluyu bulan ve bunu kaydeden kamera özelliği taşıması gerekiyor. Gaziantep, parklarda bulunan güvenlik kameralarının ötesinde herhangi bir tehdit durumunda alarma geçen ve uyarı veren kameralarla örnek bir güvenlik sistemi oluşturdu. Bu güvenlik sisteminin suça karşı bir caydırıcılığı var. Anneler, çocuklar ve dezavantajlı gruplar hangi saatte olursa olsun rahatlıkla gezintiye çıkabilecekler. Umarım bu örnek diğer parklarımıza da yayılır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik Park" projesi ile yaşanabilecek çocuk kaybolmaları başta olmak üzere hırsızlık ve acil sağlık gibi durumlarda parklarda bulunan acil durum butonlarına basılarak izleme merkezi ile sesli görüşme sağlanacak. Bunun yanı sıra sistem sayesinde bölge giriş, çıkış ihlali, sabotaj ihlali, sınır ihlali, davranış analizi, insan algılama, kişi sayma, kayıp nesne analizi, unutulan nesne analizi, kalabalık ve kargaşa analizi gibi birçok yapay zeka çözümlemesiyle oluşan alarmlar takip edilecek, tek bir merkez üzerinden gelişen olaylara tıpkı bir güvenlik personeli gibi sesli ve canlı müdahale edilebilecek. Gerekli görülmesi durumunda ise kolluk kuvvetlerine bilgi verilecek.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Valilik, Emniyet ve Jandarma arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde güvenlik güçleri tarafından aranan şahısların kimlik bilgileri paylaşılmadan sadece fotoğrafları ile park içerisine girenlerle karşılaştırılarak taranacak ve sistemin aranan şahıs tespit etmesi durumunda bilgi emniyet birimleri ile paylaşılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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