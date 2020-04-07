Yap Ye Paylaş, yine bir Aydan Üstkanat klasiği
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Aydan Üstkanat, Magazin

Yap Ye Paylaş, yine bir Aydan Üstkanat klasiği

Aydan Üstkanat, altın kitaplar'dan çıkan yeni kitabı 'yap ye Paylaş" ile okurlarıyla yeniden buluşuyor.

07.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:32
Yap Ye Paylaş, yine bir Aydan Üstkanat klasiği

Mevsiminde sebze ve meyve, özgün tarifler, muhteşem fotoğraflar. Hepsi de pratik, uygulanabilir ve kolayca ulaşılabilir. Ancak bu kitabın temel bir farklılığı daha var. Aydan Üstkanat sosyal medya üzerinden oldukça titiz seçkilerle bir araya geldiği takipçileri ve takip ettikleriyle farklı bir sinerji yaratıyor. ve özgün tarifler ve paylaşımların sahipleriyle kocaman bir aile oluşturuyor...

@oburvemutlu Un kitabı başucumda duruyor, bazen içim sıkıldığında, bazen yorucu bir gün geçirdiğimde sadece fotoğraflara bakıp mis gibi kağıt kokusunu içime çekiyorum. Bizler gibi mesleğinin başındaki pastacı/aşçılara ve profesyonel ruhla yemek yapıp fotoğraflayan sosyal medyadaki harika kadınlara örnek oldu ve hep daha fazlasını paylaşmaya devam ediyor.

@pastalin Mutfak benim için aşk, aşkı doğru tanımlayan ve bu yolda neler olabileceğini sınırsızca paylaşan nadir insanlardan biri Aydan Üstkanat.

@nurhansenturan 38 yıllık mutfak tecrübemi ben de sosyal medya sayesinde paylaşıyorum. İyi ki Aydan'ı görmüşüm buralarda.

@birtutammutfak Kendime inanma sebebim, başarma gücü buldum onunla. Hep inandığım yolda kendim gibi olmanın önemini yeniden kavradım.

@chefselcukceylan Bilgisini cömertçe paylaşmaktan çekinmeyen; yaptıkları bir kenara, henüz yapmadıklarının peşinde koşan üretken, tutkulu ve güç simgesi bir kadın.

@malaymancar Hiç görmeden sanki yıllardır tanışıyormuş gibi. Bazı şeyler sonradan olmaz, onunla doğulur. Aydan mutfak için doğmuş!

@sevgiertasmiz Sofra, damak ve zihin hazlarının birleştiği bir mekandır. Aydan Üstkanat bunu en iyi yansıtanlardan.

Sayfa Sayısı: 392

Fiyatı: 120.00 TL

Dağıtım Tarihi: 23.03.2020





Kaynak: Snob Magazin

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