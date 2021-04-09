Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi

Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de isim benzerliği nedeniyle evrak karışması sonucu başka bir aileye teslim edilerek defnedilen Recep Yılmaz'ın (69) cenazesi, polis nezaretinde bulunduğu yerden çıkarıldı.

ÇANAKKALE'de isim benzerliği nedeniyle evrak karışması sonucu başka bir aileye teslim edilerek defnedilen Recep Yılmaz'ın (69) cenazesi, polis nezaretinde bulunduğu yerden çıkarıldı. Recep Yılmaz'ın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak yeniden toprağa verildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında Recep Yılmaz'ın evrakı, aynı hastanede tedavi gören kanser hastası Recep Çelik'in evrakıyla karıştı. Recep Yılmaz, sevk edildikten kısa süre sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi.

Recep Yılmaz'ın ölümünün ardından, evrak karışıklığı nedeniyle Çelik ailesi aranarak Recep Çelik'in yaşamını yitirdiği haberi verildi. Salı günü hastaneye gelen Çelik ailesi, cenazeyi alıp, Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnetti. Üniversite hastanesi yetkilileri, Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'i telefonla arayıp, babasının hayatta olduğunu söyleyince, yapılan hata ortaya çıktı.CENAZE DEFNEDİLDİĞİ YERDEN ÇIKARILDIÇelik ailesi tarafından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedilen Recep Yılmaz'ın mezarı, savcılık kararıyla bugün açıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri eşliğinde mezarlık görevlileri tarafından açılan mezardan çıkarılan cenaze, Recep Yılmaz'ın oğlu Enver Yılmaz'a ve torunu Ferdi Yılmaz'a teşhis ettirildi. Ardından da görevliler tarafından tabuta konulan Recep Yılmaz'ın cenazesi, yine Yeni Şehir Mezarlığı'nda hazırlanan mezara defnedildi.UZAKTAN AKRABA ÇIKTILARBabasının öldüğü haberiyle önce üzülen, ardından da hayatta olduğunu öğrenince sevinç yaşayan Hilmi Çelik, Recep Yılmaz'ın cenazesinin başka bir mezara defni gerçekleşirken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cenaze mezardan çıkarıldı. O aile cenazesini teşhis etti. Onların cenazesiymiş. Teslim aldılar, kendi kazdırdıkları mezarlığa defnettiler. Babamın durumu da iyi değil, çok yaşlandı. Sorun çözüldü, bir sorun yok. Yılmaz ailesi de uzaktan akrabamız çıktı. Aile de hastalarını arıyormuş. İki gün boyunca Çanakkale'deki bütün hastaneleri aramışlar" dedi.

Recep Yılmaz'ın torunu Ferdi Yılmaz ise, "Bir kişinin yanlış evrak vermesiyle olaylar bu kadar uzadı. Ben cenazemi 2-3 gün geç aldım. Olay bu bir kişinin hatası" diye konuştu.


- Çanakkale
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 14:45:52. #1.15#
title