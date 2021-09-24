Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış İzmir'de bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı skandalında, ailenin avukatı açıklama yaptı "Yeterli özenin ve gerekli dikkatin gösterilmediği apaçık ortadadır" 30 günlük kız çocuğuna yanlışlıkla korona virüs (Covid-19) aşısı...

İZMİR (İHA) - Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

İzmir'de bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı skandalında, ailenin avukatı açıklama yaptı

"Yeterli özenin ve gerekli dikkatin gösterilmediği apaçık ortadadır"

İZMİR - 30 günlük kız çocuğuna yanlışlıkla korona virüs (Covid-19) aşısı yapılması skandalının ardından ailenin avukatı Dilek Güzel, yanlış aşının vurulmasından saatler sonra görevlilerin olayı fark ettiğini ve aileyi uyarmak için eve geldiğini söyledi.

İzmir'de 1 Temmuz 2021 tarihinde, 1 aylık bebeğe yeni doğan aşı takvimine göre 30'uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı yerine, bir aile hekimliği biriminde yanlışlıkla Biontech Covid-19 aşısı yapılmasının ardından yetkililer harekete geçti. Olaya ilişkin, bebeğin ailesi suç duyurusunda bulunurken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 günlük bebeğe "yanlışlıkla" Covid-19 aşısı yapan sorumlular hakkında, "Taksirle yaralamaya sebebiyet verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Ailenin avukatı Dilek Güzel, olaya ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, yanlış aşı sonrası aşının yapıldığı aile sağlığı merkezi personellerinin, saatler sonra eve gelerek aileyi uyardığını ve çocuklarını hastaneye götürmesi gerektiğini bildirdiğini belirtti.

"Yeterli özenin ve gerekli dikkatin gösterilmediği apaçık ortadadır"

Aile sağlığı merkezi personellerinin saatler sonra ailenin evine gelerek uyarıda bulunduklarını söyleyen Avukat Dilek Güzel, sorumluların yeterli özenin ve gerekli dikkati göstermediklerinin altını çizdi. Av. Güzel, "Aile bebeklerini yenidoğan aşı takvimine uygun olarak, 30'uncu günde Hepatit-B aşısını yaptırmak üzere Aile Sağlığı Merkezine götürüyor. Burada bebeğin boy kilo ölçümleri yapıldıktan sonra aşı uygulanıyor. Aile Hepatit aşısının uygulandığını sanıyor bu süreçte. Eve döndüklerinden saatler sonra, eve gelen görevlilerce bebeğe yanlış aşı vurulduğu ve bebeğin acilen bir hastaneye götürülmesi gerektiği söyleniyor. Bu şekilde bebek hastaneye götürülüyor ve yatışı yapılıyor. Aşı bir tıbbi müdahaledir ve tıbbi kurallara göre özenle yapılması gereklidir. Bu olayda yeterli özenin ve gerekli dikkatın gösterilmediği apaçık ortadadır. Bebeğe Hepatit yerine Covid aşısı olan Biontech uygulanmış. Bu hukuken tıbbi bir hata olarak kabul ediliyor. Bu yanlışlığı yapanlar ve yapılmasında sorumlu olanlar hakkında adli ve idari süreç başlatıldı" dedi.

"Bu aşının çocuklar üzerinde bir yan etkisi yok' demek, bilim etik kurallarına uygun bir yaklaşım değil"

Olayı bir haber kanalında katıldığı canlı yayında duyuran Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün açıklamalarının aile tarafından doğru karşılanmadığını dile getiren Av. Dilek Güzel, "Aile Zafer Kurugöl'ün açıklamasını bilim dışı buluyor. Söyledikleri de bilim etik kurallarına uygun değil. Bizim bildiğimiz bir vaka üzerinden 'Bu aşının çocuklar üzerinde bir yan etkisi yok' demek, bilim etik kurallarına uygun bir yaklaşım değil. Maksadın aşıldığını düşünüyoruz. Aile aşı karşıtı değil, aşılarını vurulmuş bir aile. Toplumsal ve bireysel bağışıklığın kazanılması için de aşılanmanın daha yüksek oranda olması gerektiğini düşünen bir aile. Bu olayın bir hata olduğunu düşünüyorlar" diye konuştu.

"Aile oldukça kaygılı"

Ailenin, ilk ve tek çocuğu olan bebeklerinin durumundan dolayı kaygılı olduklarını açıklayan Av. Güzel, "Aile bu olayı ilk duyduğunda oldukça kaygılıydı çünkü henüz bir aylık bir bebek. Bebeklerini kaybedecekleri korkusu çok hakimdi. Bebekleri yaşarsa, kalıcı bir hasar olup olmaması da kaygı nedenlerindendi. Bugüne kadar bir olumsuzluk görmediler. Temennimiz bundan sonra da bu sürecin böyle devam etmesi. Bebeğin kontrolleri yapılıyor. Haftada bir kan sayımı yapılıyordu, iki haftada bir yapılıyor artık. Bugüne kadar bir şey olmaması aile için en büyük teselli" sözlerine yer verdi.

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış

Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti

13 gün arayla babası ve ağabeyini kaybetti

 İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi

İzmir'de intihar girişimi! Hapse girdikten sonra işine son verilen çalışan elinde bıçakla belediye binasına girdi

 İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında Kovid-19 ilacı da var

İstanbul'da sahte ilaç operasyonu! Aralarında Kovid-19 ilacı da var
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Stefan Kuntz Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hakan Binbaşgil Mahmut Özer Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yanlış aşı yapan görevliler, saatler sonra eve gelip aileyi uyarmış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 18:15:56. #1.12#