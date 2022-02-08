Yanlış anlaşılan adam, sokağın ortasında tekme tokat dayak yedi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı eşine şiddet uyguladığı düşünülen adam, tekme tokat dövüldü. Kadının ayılmasının ardından gerçek ortaya çıkınca, vatandaşlar da adamdan özür diledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Alemdar Caddesi'nde iddiaya göre, evli çift boşanmak için adliyeye gittikleri sırada tartıştı. Kadın, kocasıyla tartıştığı sırada baygınlık geçirdi, kendine gelince yeniden eşiyle tartışmaya başladı.
TEKME TOKAT DARP EDİLDİ
Olayı gören vatandaşlar ise erkek şahsın eşini darp ettiğini düşündü. Şahıs, vatandaşlar tarafından cadde ortasında tekme tokat darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan, şahsın darp edilme anı ise vatandaş kamerası tarafından kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa