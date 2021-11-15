Yanık: "Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz" - Haberler
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Yanık: "Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz"

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak önemli bir vazifedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarının asla kabul etmeyeceğiz."

Yanık: Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz

Yanık: Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz

Yanık: Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz

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AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri

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