Yanık: "Şehitlerimizi ve şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarını asla kabul etmeyeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANTALYA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Şehitlerimizin hatırasını yaşatmak 15 Temmuz ruhunu diri tutmak önemli bir vazifedir. Şehit yakınlarımıza destek olmak şehitlerimizin hatırasına hürmetin bir gereğidir. Bu anlamda şehit yakınlarını itibarsızlaştırma çabalarının asla kabul etmeyeceğiz."