Yangının Gümüldür'e Yönelmesi Kritik Müdahaleyle Önlendi

AHMET BAYRAM - İzmir'in Menderes ilçesinde 4 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında, alevlerin ilçenin turistik beldesi Gümüldür'e ulaşmasının kritik bir müdahaleyle önlendiği ortaya çıktı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında çıkan ve 4 gün sonra kontrol altına alınabilen yangının, Menderes'in turistik beldesi Gümüldüre ulaşması, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle engellendi.



Yaklaşık bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, alevlerin ormanlık alan içindeki taş ocağına ulaşmadan durdurulması, yangının Gümüldür'e doğru yönelmesini ve daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi.



Yangında 80 kişinin çalıştığı taş ocağı, jandarma ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin uyarısıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında taş ocağı yetkilileri, ocak içinde ağaçlara yakın konumdaki iki tankerde yaklaşık 35 bin litre mazot yüklü olduğunu, bunların alevler arasında kalması halinde patlayabileceğini bildirerek orman bölge müdürlüğü yetkililerinden acil yardım talep etti. Talep üzerine yangın söndürme helikopterleri ve arazözler, ivedi olarak taş ocağına yönlendirildi. Burada yapılan müdahalede yangının önü kesildi.



Taş ocağı yetkilisi Bülent Arslan, AA muhabirine, tankerlerin patlamamasının, yangının zararını azalttığını ve alevlerin Gümüldür'e ilerlemesini önlediğini söyledi.



Olay günü ocakta rutin faaliyetlerini sürdürürken Şaşal mevkisinde yangın çıktığı haberini aldıklarını ancak alevlerin ocağa kadar ulaşmasına ihtimal vermediklerini dile getiren Arslan, "Bu bölgede geçmiş dönemlerde de orman yangını çıkmış ve taş ocağımıza ulaşmadan söndürülmüştü. O gün de yoğun bir rüzgar vardı, o rüzgarla birlikte alev bize kadar ulaştı. Alevler ocağa ulaşmadan yarım saat önce orman bölge müdürlüğü yetkilileri ve jandarma bize yangını taş ocağına doğru geldiğini ve bir an önce ocağı boşaltmamızı söyledi." diye konuştu.



"Ocağı apar topar terkettik"



Arslan, uyarının ardından hemen harekete geçtiklerini belirterek, şunları anlattı:



"Biz de ağaçlara yakın olan araçları ocak içine taşıdık. Yol kenarında da bizim nakliye işlerimizi yapan 2 araç vardı. Onların ne şoförleri o an burdaydı ne de anahtarları. O araçları da çekicilerle sürükleyerek ağaçlardan uzaklaştırdık. O sırada yangının tepeden geldiğini gördük. Apar topar ocağı terk etmek zorunda kaldık. Ağaçlık olan her yere alevler geldi. Toplam 80 kişi çalışıyorduk o gün, hepsini tahliye ettik. Onları tahliye ettikten sonra buranın yanışını izledik. Şansımıza ocağa gelen yol yangını Gümüldür tarafına geçişini engelledi. Orman ekipleri, bizim yoldan yangına müdahale edebildiler. Eğer bizim bu yol olmasaydı, yangın Gümüldür'e kadar inebilirdi."



Arslan, yangının orman bölge müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle daha büyük zarar neden olmadan önlendiğine dikkati çekerek, "Bizim işletme içinde yakıt tankerlerimiz var. O an hemen aklımıza geldi Orman Bölge Müdürümüzü aradık, ocak içindeki iki tankerde 35 bin litre mazot olduğunu, tankların yanmasının ya da patlamasının söz konusu olabileceğini, buna acil önlem alınması gerektiğini söyledik. Alevler tankerlere ulaşmadan söndürüldü. Helikopterleri ivedi buraya yönlendirmeleri, yakıt tanklarına alevlerin ulaşmaması, hasarın biraz daha azalmasını ve orman yangının Gümüldür'e doğru ilerlemesini önlemiş oldu." şeklinde bilgi verdi.