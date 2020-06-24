Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı
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Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Diyarbakır'da arazideki yangının çıkışından birbirlerini suçlayan iki aile arasındaki tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

24.06.2020 21:22 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:02

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, arazideki yangının çıkışından birbirlerini suçlayan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Sürendal Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, biçerdöverden çıkan kıvılcım arazinin tarlanın tutuşmasına neden oldu. Rüzgarın da etkisi ile alevler yan tarlaya sıçradı. Yangının çıkışından birbirlerini suçlayan ailelerin tartışması bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden şahıs da otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Yangının çıkışında birbirini suçlayan aileler arasında kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı

Kaynak: İHA

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