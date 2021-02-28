Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
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Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

28.02.2021 17:48 | Son Güncelleme: 28.02.2021 17:52
Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda güvenlik kamerası sistemi yandı.

– SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir düğün salonunda güvenlik kamerası sistemi yandı. Yangını söndürmek isteyen işletme sahibinin oğlu ise dumandan  etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Haber verilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. 

Adapazarı Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonunun büro kısmında bulunan güvenlik kamerası kayıt sistemi arızalanması nedeniyle yandı. Yangını fark eden işletme sahibinin oğlu Eyüp Demir (20), yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Çevresinden yardım isteyen Eyüp Demir'e yolun karşısında bulunan çiftlikte çalışan Semih Atıcı ve Mehmet Aktaş yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Eyüp Demir 112 Acil Sağlık ekibince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili tutanak tutuldu. 

- Sakarya
Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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