Yangını fark eden komşu faciayı önledi
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Yangını fark eden komşu faciayı önledi

07.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 07.02.2021 19:00
Yangını fark eden komşu faciayı önledi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir binanın üçüncü katında doğalgaz kombisinin yanmasının ardından alevler eve sıçradı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde bir binanın üçüncü katında doğalgaz kombisinin yanmasının ardından alevler eve sıçradı.  Yangını fark eden bir komşunun uyarısı sayesinde büyük bir facia önlendi.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 241 nolu sokakta bulunan 3 katlı binanın en üst katının balkonunda bulunan kombinin alev aldı. Alevler daha sonra balkon kapısı ve pencerele sıçradı. Karşı binada oturan Yaşar Serte isimli vatandaş, alevleri fark edince durumu itfaiyeye bildirerek komşularını uyardı. Evde uyurken yangına yakalanan aile, komşularının uyarısı sonrasında hemen doğalgaz ve elektrik girişini kapatarak yangına müdahale etti.Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken yangını fark eden komşu Yaşar Serte, "Bir an duman ve alevler gördüm, itfaiyeyi aradım ve hemen gidip kapıya vurdum içeride uyuyorlarmış. İtfaiye geldi ve müdahalede bulundu" dedi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Yangını fark eden komşu faciayı önledi
Yangını fark eden komşu faciayı önledi
Yangını fark eden komşu faciayı önledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent KIZILASLAN

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