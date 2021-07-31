Son dakika haber | Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
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Son dakika haber | Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında son anda kurtarılan bir gencin tedavi gördüğü ambulansın içerisinde feryat ederek, "Babam ateşin içerisinde bile bile kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında son anda kurtarılan bir gencin tedavi gördüğü ambulansın içerisinde feryat ederek, "Babam ateşin içerisinde bile bile kaldı. Hayvanlar yandı. Evin o tarafı yanıyor, bu tarafa geçiyoruz, bu tarafa geçiyoruz o tarafı yanıyor" sözleri yürekleri dağladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşamba günü öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangına çok sayıda uçak, helikopter ve arazöz ile müdahale ediliyor. Evrenseki Mahallesi'nde birçok evin yanmasına neden olan yangın anında çekilen bir görüntü ise yürekleri dağladı. Mahallede bulunan evlerinde yangından sonra anda yaralı olarak kurtarılan gencin yardımına 112 ekipleri yetişti.

Genç, ambulans içerisinden tedavi gördüğü sırada ailesini ve evini düşünmeye devam ederek, "Dayı babam ateşin içerisinde bile bile kaldı. Hayvanlar için kaldı. Yanıyor hayvanlar. Evin o tarafı yanıyor, diğer tarafa geçiyoruz diğer tarafı yanıyor, bu tarafa geçiyoruz. Cayır cayır yandı Hasan" sözleri yürekleri dağladı. Genci 112 ekipleri ve yakınları teselli etti.

(Arif Kaplan - Ertuğrul Gün/İHA)

Son dakika haber | Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
Son dakika haber | Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı
Son dakika haber | Yangından son anda kurtuldu, ambulans içerisindeki feryadı yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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